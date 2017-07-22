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Анонс ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G: компактная и шустрая видеокарта для плат Mini-ITX

16 апреля 2020, 15:17





Компания ASRock, прославившаяся своими материнскими платами, видеокартами и ПК с малым форм-фактором, готова представить новую видеокарту Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G. Новинка основана на архитектуре RDNA, имеет новые вычислительные блоки, обеспечивающие невероятную производительность, и оптимизирована для улучшения визуальных эффектов.

Анонс ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G


Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G способна обеспечить воспроизведение 60 кадров в секунду для игр класса ААА и 90 кадров в секунду во время игры в спортивные симуляторы. Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G оснащена до 8 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6 и поддержкой PCI Express 4.0.

Анонс ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G


Основанная на архитектуре RDNA, видеокарта Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G обеспечивает базовая тактовую частоту в 1607 МГц, игровую частоту - 1717 МГц и частоту с Boost ускорением - 1845 МГц. Кроме того, наличие технологий Radeon Image Sharpening, FidelityFX, Radeon Anti-Lag и Radeon FreeSync обеспечивают еще большую производительностью.

Еще одна очень интересная деталь - это малый форм-фактор исполнения видеокарты. Она имеет длину всего 178 мм без монтажной планки, а значит отлично впишется в компактный корпус ПК с ограниченным пространством внутри. Например, в ПК на основе материнских плат форм-фактора Mini-ITX.

Для охлаждения применяется вентилятор диаметром 100 миллиметров. На борту есть разъем HDMI 2.0b и три DisplayPort. Никакой информации о цене и доступности ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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