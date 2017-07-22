Компания ASRock, прославившаяся своими материнскими платами, видеокартами и ПК с малым форм-фактором, готова представить новую видеокарту Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G. Новинка основана на архитектуре RDNA, имеет новые вычислительные блоки, обеспечивающие невероятную производительность, и оптимизирована для улучшения визуальных эффектов.
Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G способна обеспечить воспроизведение 60 кадров в секунду для игр класса ААА и 90 кадров в секунду во время игры в спортивные симуляторы. Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G оснащена до 8 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6 и поддержкой PCI Express 4.0.
Основанная на архитектуре RDNA, видеокарта Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G обеспечивает базовая тактовую частоту в 1607 МГц, игровую частоту - 1717 МГц и частоту с Boost ускорением - 1845 МГц. Кроме того, наличие технологий Radeon Image Sharpening, FidelityFX, Radeon Anti-Lag и Radeon FreeSync обеспечивают еще большую производительностью.
Еще одна очень интересная деталь - это малый форм-фактор исполнения видеокарты. Она имеет длину всего 178 мм без монтажной планки, а значит отлично впишется в компактный корпус ПК с ограниченным пространством внутри. Например, в ПК на основе материнских плат форм-фактора Mini-ITX.
Для охлаждения применяется вентилятор диаметром 100 миллиметров. На борту есть разъем HDMI 2.0b и три DisplayPort. Никакой информации о цене и доступности ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G пока нет.
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