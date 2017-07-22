Western Digital использует DM-SMR, делая диски WD Red пригодными для NAS и RAID
16 апреля 2020, 16:04
В линейке жестких дисков и твердотельных накопителей Western Digital существует серия WD Red, в рамках которой вендор предлагает накопители, предназначенные специально для работы в высоконагруженных условиях. Эти модели предназначены для применения в составе NAS-систем.
NAS-система обеспечивает безотказную работу в режиме 24x7. Однако в большинстве случаев это требует также их применения в составе RAID-томов. Большинство вендоров серверов хранения данных (NAS) стараются упростить пользователям процесс настройки томов RAID, которые обеспечивают избыточность, гарантирующую надежность хранения данных.
Однако для поддержки блочного и файлового доступа к данным, некоторые жесткие диски WD Red используют технологию «черепичной магнитной записи» SMR (Shingled Magnetic Recording). Этот метод записи данных физического уровня делает накопители несовместимыми с традиционным использованием технологии RAID. В результате высокоэффективные накопители теряют возможность быть использованы для применения в составе NAS-массивов.
SMR - это технология записи данных, обеспечивающая сверхвысокую плотность записи. Она позволяет существенно поднять емкость заполнения диска благодаря увеличению количества дорожек на дюйм для каждой пластины. На физическом уровне это связано с использованием преимуществ более широкой записи дорожек, чем то, что требуется при чтении дорожки.
При использовании технологии SMR дорожки размещаются друг над другом, подобно черепице на крыше. Это позволяет записать больше данных на том же пространстве. При записи новых данных дорожки частично накладываются друг на друга, или «усекаются». Благодаря тому, что считывающий элемент на дисковой головке меньше записывающего, он может считывать данные даже с усеченной дорожки, не нарушая их целостности и достоверности.
Однако у этого метода есть недостаток: при размещении значительного объема данных с использованием технологии SMR возникает существенная потеря производительности при произвольном типе записи.
Выход из создавшейся ситуации нашел Алан Браун, сетевой администратор UCL Mullard Space Science Laboratory. Он обнаружил, что при выгрузке данных из RAID-массивов, выполняемых при добавлении нового диска в существующий RAID-массив и последующей перезаписи для балансировки доступа, система выводит новые жесткие диски WD Red HDD из-под своего контроля.
После этого последовало серьезное изучение работы дисков Western Digital и Seagate. Оказалось, что они используют технологию, получившую название "DM-SMR" (drive-managed SMR). Благодаря этой функции, контроллер жесткого диска перестает оповещать систему изнутри, что используется SMR для повышения плотности данных. Это происходит, когда физическому носителю становится не хватать места под CMR-запись (conventional magnetic recording, обычную магнитную запись с условно разнесенными дорожками).
Благодаря технологии записи DM-SMR, Western Digital сделал свои жесткие диски WD Red пригодными для NAS и RAID.
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