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Samsung вдвое сократила производство смартфонов из-за эпидемии коронавируса

16 апреля 2020, 18:04




Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов, пожалуй, впервые за долгие годы столкнулся со столь низкой скоростью работы своих производств. Несмотря на то, что компания является одним из крупнейших производителей электроники потребительского класса и крупным многонациональным брендом, последствия эпидемии коронавируса серьезно подорвали ее деятельность.

Samsung испытывает серьезные проблемы из-за эпидемии коронавируса


По имеющимся данным, южнокорейский технологический гигант вдвое сократил производство своих смартфонов. Компания даже была вынуждена временно закрыть заводы и магазины по всему миру из-за различных правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

Samsung, возможно, столкнется с рекордно низким уровнем своих операционных показателей во втором квартале 2020 года. Кроме того, закрытые заводы также приведут к увеличению постоянных затрат, снижению объема производства и продаж и, как следствие, падению доходов. При этом запуск производств сейчас ничего не даст компании, потому что объемы спроса на продукцию упали и выпуск новой станет лишь простым пополнением складов, на которых и так скопилось достаточно товара.

Samsung испытывает серьезные проблемы из-за эпидемии коронавируса


На данный момент, похоже, что мировая экономика движется к рецессии, что в свою очередь вынуждает людей экономить на вещах, которые кажутся им несущественными. Samsung уже закрыла свои заводы по производству смартфонов и бытовой техники в таких странах, как Индия, Бразилия, Мексика, Россия, Словакия, Вьетнам и даже США. Ожидается, что эти меры будут продлены еще, как минимум, на один месяц.

Samsung уже направил серьезные инвестиции на борьбу с коронавирусом по всему миру. В Южной Корее компания выделила на эти цели около 24 миллионов долларов. Однако, несмотря на все усилия, последствия эпидемии самым разрушительным образом бьют по мировой экономике.


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