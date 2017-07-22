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Чипсет Kirin 985 оказался «середнячком» по производительности

16 апреля 2020, 18:31


Недавно Huawei объявила о выпуске премиального чипсета для мобильных систем Kirin 985. На базе этой модели строится новый смартфон Honor 30. Новый продукт предоставляет поддержку сетям 5G, поэтому его появления можно ожидать во многих будущих моделям смартфонов верхнего бюджетного класса.

Чипсет Kirin 985 оказался «середнячком» по производительности


Многие сравнивают Kirin 985 с другим чипсетом - Kirin 990 5G, который устанавливается в моделях Honor 30 Pro и Pro+. Согласно ожиданиям, Kirin 985 5G должен быть не таким «шустрым», как Kirin 990 5G, но его характеристики должны быть демонстрировать высокий уровень.

Однако ожиданиям не суждено было сбыться. Принимая во внимание маркировку, многие ожидали также, что производительность Kirin 985 5G будет близка к Kirin 990. Но и здесь - первые оценки показали, что чипсет Kirin 985 5G уступает этой модели и может быть гораздо ближе по своим характеристикам к Kirin 980.





Полученные результаты тестовых прогонов показали, что и этим прогнозам не суждено было сбыться. Чипсет Kirin 985 5G оказался где-то между Kirin 820 и Kirin 980. Такие результаты были получены после проведения неофициального теста AnTuTu. Их данные были обнародованы в сети.

Kirin 985


Kirin 985 5G набрал 386,045 баллов. Для сравнения Kirin 820 показывал 375,720, а Kirin 980 - 397,541.

Однако не все так грустно. Хорошей новостью стало то, что Kirin 985 5G значительно превзошел чипсет Snapdragon 765G компании Qualcomm - тот набрал всего 322,826 баллов.

Kirin 985


Отстал от Kirin 985 и чипсет HiSilicon Kirin 810, показав результат 305,540 баллов.



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