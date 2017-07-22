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Коронавирус вынудил GoPro сократить 20% штата

16 апреля 2020, 19:47


Производитель экшн-камер GoPro объявил о масштабных организационных изменениях в компании. В частности, компания увольняет более 200 сотрудников, что составляет 20% ее штата. Кроме того, в планах компании закрытие некоторых офисов и сокращение операционных расходов на 100 миллионов долларов в этому году. Уже в 2021 году сокращение операционных расходов составит 250 миллионов долларов.

Коронавирус вынудил GoPro сократить 20% штата компании


Существенные изменения будут внесены и в бизнес-модель компании. В планах GoPro полное перепрофилирование работы на модель прямого потребления, где главной витриной будет выступать официальный сайт компании.




Компания прекратит продавать свои устройства во многих розничных магазинах, однако эта мера не коснется отдельных ритейлеров, которые по-прежнему генерируют много продаж. Производитель экшн-камер уверен, что прямые продажи через сайт позволят существенно увеличить маржу с продаж продукции.

Как заявил глава компании Николас Вудман, эпидемия коронавируса нанесла существенный удар по сети продаж GoPro по всему миру и вынудила компанию фактически перестраиваться на ходу. В компании разочарованы, тем что им приходится сокращать штат, но того требует ситуация.

В дополнение к сокращениям, GoPro существенно снизит маркетинговые расходы, а сам Вудман не будет получать зарплату до конца года. Совет директоров компании также не получит никакой денежной компенсации.


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