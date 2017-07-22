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LiDAR-сканер iPad Pro не готов для съемки, где требуется последующая компьютерная обработка

16 апреля 2020, 21:01



Планшет iPad Pro, выпущенный в 2020 году, привлек внимание не только сдвоенным набором камер, впервые появившимся на планшете, который уже давно можно было наблюдать на смартфонах Apple, начиная с iPhone 7 Plus. Второй элемент, который привлек внимание многих - это датчик LiDAR Scanner, также размещенный на заднем выступе вместе с другими камерами.

iPad Pro 2020


LIDAR (Light Detection and Ranging) представляет собой новый тип сенсора, использующий излучатель света (лазер) для «обнаружения и определения дальности с помощью света». Эта технология давно применяется в геодезии, картографии, Теперь она появилась и на планшетах.

Принцип действия LIDAR достаточно прост. Излучатель испускает свет, который принимает обратно приемник, рассматривая его как сигнал, отраженный от встреченных на пути лазера предметов. Датчик LIDAR способен измерять расстояние на дальности до 5 м. Он может работать как в помещении, так и на улице.

Принимая отраженный сигнал и вычисляя время отклика, датчик определяет расстояние до подсвеченного объекта и проводит расчеты, используя алгоритмы компьютерного зрения.





Появление LiDAR Scanner стало недостающим элементом, необходимым для построения дополненной реальности. По мнению разработчиков, его появление на планшете Apple должно стать важным стимулом для развития приложений дополненной реальности (AR). Поэтому внимание к этому гаджету особое со стороны и рынка, и пользователей.

Чтобы разобраться в характеристиках нового блока камер, разработчик приложения Halide Camera Себастьен де Вит провел сравнительное исследование. В качестве соперников были выбраны: планшет iPad Pro 2020 и премиальный смартфон Apple iPhone 11.

iPad Pro 2020


Сравнение «бок-о-бок» для одной и той же сцены, снятой при хорошем освещении, показано выше. Слева расположен снимок, сделанный смартфоном Apple iPhone 11, справа - iPad Pro.

Вит отмечает отличия в обработке изображений, отмечая, что качество проработки сильно зависит от «тонкой» программной настройки. Если же рассматривать серьезные возможности компьютерной обработки снимков, как например, функция Deep Fusion для Apple iPhone 11, то отмечается, что планшет iPad Pro не имеет аналогичных возможностей. Этот аппарат оснащен тем же процессором серии А, что и модель смартфона 2018 года.

Выводы Вита по технической оснастке iPad Pro 2020 достаточно жесткие: «Чтобы что-то сравнивать с ним, надо брать за пример камеру от смартфона iPhone 8. Эти инструменты имеют параллели. Apple iPhone 11 Pro и его набор камер - это уже другой уровень».

Аналогичная оценка дана и для фотодатчика. У iPhone 11 используется 12 Мп модуль для широкоугольной съемки, у iPad Pro - 10 Мп. Это ограничивает разрешение кадра для iPad Pro размерами 3680х2760 пикселей.

iPad Pro 2020


Что же касается нового LiDAR-сканера, то Вит отмечает его непропорционально малое разрешение датчика. Он считает, как и многие, что такого разрешения недостаточно для съемки, если в дальнейшем планируется проводить его программную обработку для повышения качества снимка. С помощью нынешнего датчика можно снимать только крупные объекты в просторной комнате, детализация других объектов, вероятно, будет недостаточной.



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