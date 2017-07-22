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Nubia Play готовится стать «стандартом игрового смартфона» для сетей поколения 5G

16 апреля 2020, 22:01



21 апреля в Китае должен состояться анонс нового смартфона под названием Nubia Play. Разработчик нового гаджета - компания Nubia. Она входит в одну из крупнейших китайских корпораций ZTE, являющейся вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае.


Nubia Play


Как ясно по названию, Nubia собирается предложить рынку не смартфон на каждый день или для удобного общения по мобильной сети, а готовится выпустить игровой мобильный гаджет-смартфон для сетей поколения 5G.

Компания ZTE известна тем, что является крупнейшим в Китае поставщиком смартфонов и мобильных гаджетов для государственного сектора. Многие уже назвали будущую модель Nubia Play как заявку для «предоставления народным массам богатых игровых возможностей в сетях 5G».





Первая главная особенность аппарата Nubia Play - это полная поддержка возможностей сетей 5G. На этом сделан важный акцент при разработке. Вендор формирует сейчас новые стандарты игровых мобильных устройств. Ожидается, что такие гаджеты должны стать популярными, и с их помощью планируется активно развивать рынок игровых программ для сетей 5G.

Вторая сильная особенность, информацию о которой вендор решил раскрыть до начала презентации - комплектация Nubia Play мощным аккумулятором емкостью 5100 мАч. Эту информацию уже подтвердил генеральный директор Nubia Ни Фей.

Чтобы зарядить такую мощную батарея емкостью 5100 мАч, потребуются особые условия для зарядки. Уже известно, что будет доступен режим быстрой зарядки через USB-PD (USB Power Delivery) мощностью до 30 Вт. Это подтверждает, что смартфон Nubia Play будет поддерживать стандарт зарядки Quick Charge 4.0.

Другой информации о Nubia Play пока нет. Неизвестно, сколько будет стоить новый смартфон, будет ли он доступен за пределами Китая.

Это особенно интересно, потому что ранее THG уже сообщал, что Nubia планирует выпустить более универсальный смартфон - Nubia Red Magic 5G. Он также будет поддерживать сети 5G и игровые функции..Объявлено, что вендор планирует поставлять этот аппарат по всему миру по цене от 580 долл., что довольно дешево для такого гаджета.

Исходя из этой информации, можно предположить, что цена Nubia Play должна быть значительно ниже 400 долл. В этом случае Nubia Play может завоевать привлекательность среди покупателей среднего класса.



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