Компания MSI выпустила действительно уникальную флагманскую видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio. А уникальной её делает память GDDR6, разогнанная до эффективной частоты 16 ГГц. И это притом, что обычная RTX 2080 Ti использует память GDDR6 (14 Гбит/с).
Эта особенность делает новинку самой быстрой GeForce RTX 2080 Ti в мире. При этом внешне она практически не отличается от предыдущей модели Gaming X Trio и также использует систему охлаждения с тремя вентиляторами Torx 3.0. Никуда не делась и характерная для серии RGB-подсветка.
Как мы и писали выше, обычная GeForce RTX 2080 Ti оснащается памятью GDDR6 (14 ГГц), что в сочетании с 352-разрядной шиной даёт ей пропускную способность до 616 Гбайт/с. Новая GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio поднимает эту планку до 704 Гбайт/с, что означает 14,3-процентное увеличение пропускной способности памяти со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что касается тактовых частот GPU видеокарты, то здесь никаких изменений не произошло. Как и у Gaming Z Trio, частота её графического процессора в режиме Boost достигает 1755 МГц.
Более быстрая память GeForce RTX 2080 Ti Gaming Z Trio увеличила и общую производительность видеокарты. Правда, она подросла лишь на 5%. Зато стоимость этой модели выросла на 6,6% по сравнению с обычной Gaming X Trio, и она продаётся в Великобритании за $1635 или около 122 тысяч рублей.
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