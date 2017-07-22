Ремастер Crysis всё-таки выйдет: игра потверждена на официальном сайте
17 апреля 2020, 09:54
Игра, которая заставляет любую видеокарту кричать от ужаса и молить о пощаде, будет перезапущена. Конечно, мы говорим о расширившей границы компьютерной графики Crysis. И сегодня нам наконец-то удалось убедиться в том, что Crysis Remastered действительно существует.
Crysis Remastered неожиданно обнаружился на официальном сайте Crysis. А в метаданных найденной страницы можно увидеть и описание самой игры. Судя по нему, ремастер получит обновлённую графику и высококачественные текстуры. Игра выйдет для ПК, PlayStation, Xbox и впервые появится на Nintendo Switch.
Косвенные подтверждения разработки ремастера или новой версии игры время от времени появляются и в официальном Twitter-блоге игры. Но впервые о ремастере Crysis заговорили после появления соответствующей демки на сайте Crytek.
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