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Ремастер Crysis всё-таки выйдет: игра потверждена на официальном сайте

17 апреля 2020, 09:54


Игра, которая заставляет любую видеокарту кричать от ужаса и молить о пощаде, будет перезапущена. Конечно, мы говорим о расширившей границы компьютерной графики Crysis. И сегодня нам наконец-то удалось убедиться в том, что Crysis Remastered действительно существует.

Ремастер Crysis всё-таки выйдет


Crysis Remastered неожиданно обнаружился на официальном сайте Crysis. А в метаданных найденной страницы можно увидеть и описание самой игры. Судя по нему, ремастер получит обновлённую графику и высококачественные текстуры. Игра выйдет для ПК, PlayStation, Xbox и впервые появится на Nintendo Switch.




Косвенные подтверждения разработки ремастера или новой версии игры время от времени появляются и в официальном Twitter-блоге игры. Но впервые о ремастере Crysis заговорили после появления соответствующей демки на сайте Crytek.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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