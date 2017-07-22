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Анонс Silicon Power A62: быстрый накопитель для игровых консолей

17 апреля 2020, 11:18




Давно прошли те дни, когда для сохранения всех любимых игр хватало одной лишь внутренней памяти консоли. Современные игры стали настолько тяжелыми, что могут занимать больше 100 ГБ дискового пространства, поэтому без наличия еще одного варианта для хранения игр не обойтись. В компании Silicon Power уверены, что их новый накопитель для игровых консолей - A62 будет идеальным решением благодаря огромной емкости и интерфейсу plug and play.

Анонс Silicon Power A62


Имея емкость до 2 ТБ, игровой накопитель Silicon Power A62 был специально разработан для обладателей игровых консолей, желающих расширить свои игровые библиотеки. С этим накопителем геймер сможет без ущерба для памяти самой консоли сохранить до 50 игр. Наличие интерфейса USB 3.2 Gen 1 позволяет достичь скорости передачи данных до 5 Гб/c.

Этот накопитель имеет степень защиты IPX4, так что вы можете не беспокоиться, если случайно прольете на него немного кофе. Кроме того этот накопитель соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810G 516.7, а значит прошел соответствующие испытания на прочность. Специальная текстурированная поверхность повышает устойчивость к царапинам и отпечаткам пальцев, а светодиодный индикатор показывает активность передачи данных и состояние питания.

Размеры Silicon Power A62 - 131,7х86,5х14,9 мм, а вес от 180 до 282 грамм в зависимости от емкости накопителя. Он выполнен из резины и пластика, имеет рабочую температуру от 5 до 55 градусов Цельсия, а также температуру хранения от -40 до 70 градусов Цельсия. Производитель дает трехлетнюю гарантию.



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