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Qualcomm представила миниатюрный и энергоэффективный модем для "интернета вещей"

17 апреля 2020, 12:43



Согласно данным GSMA, в 2024 году в мире будет 3,2 миллиарда сотовых IoT-соединений. Однако для достижения таких цифр рынку "интернета вещей" нужны новые энергоэффективные решения. Qualcomm Technologies сегодня объявила о новом прорывном продукте, который способен дать рынку IoT качественный толчок - это модем Qualcomm 212 LTE IoT, самый энергоэффективный в мире чип Nb2 (NB-IoT).

Qualcomm представила миниатюрный и энергоэффективный модем для


Энергоэффективность является главной проблемой для устройств IoT, которые должны работать без перебоев на протяжении многих лет. Ультрасовременная энергоэффективная архитектура модема Qualcomm 212 LTE IoT позволяет обеспечить чрезвычайно низкое энергопотребление, благодаря чему IoT-устройство может длительное время работать без каких-либо проблем с батареей.

Qualcomm 212 LTE IoT оснащен процессором ARM Cortex M3, памятью и радиочастотным приемопередатчиком. Он поддерживает работу в диапазонах частот от 700 МГц до 2,1 ГГц. Пиковая передачи данных в сторону базовой станции составляет 158,5 Кбит/c, а максимальная скорость загрузки данных составит 127 Кбит/c. Устройство соответствует категории Rel.14 LTE Cat-NB2.



Многие крупные сотовые операторы уже высказали свое мнение по поводу анонса этого модема. Так, вице-президента AT&T Кэмерон Курси заявил, что расширение маломощных широкополосных сетей по всему миру открывает двери для массового использования интернета вещей и приложений, которые ранее были невозможны или непрактичны. Модем Qualcomm 212 LTE IoT поможет открыть новые возможности для предприятий в сетях NB-IoT за счет повышения эффективности затрат, энергопотребления и форм-фактора. Компания с нетерпением ожидаем проверки чипсета для сети AT&T.

Ожидается, что модем Qualcomm 212 LTE IoT появится на рынке уже во второй половине текущего года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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