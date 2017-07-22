Производство чипов Huawei переводится с фабрик TSMC на SMIC
17 апреля 2020, 13:32
Китайский производственный гигант Huawei и США последние годы находятся в непростых отношениях с США. Их «ссора» была вызвана множеством причин. В результате США запретили Huawei работать с американскими компаниями. Поэтому даже иностранные компании, которые получают крупные производственные заказы от американских компаний, теперь с большой опаской относятся к сотрудничеству с Huawei.
Конечно, Правительство США сохранило за собой право выдавать специальную лицензию некоторым компаниям, которые могут продолжать работать с Huawei. Это может объясняться производственной необходимостью или иными причинами. Но такие решения единичны, и получить их непросто.
С недавних пор этот конфликт коснулся тайваньской компании TSMC, занимающейся производством полупроводниковой техники, в том числе чипов. Правительство США выразило свое неудовлетворение, что TSMC активно применяет разработки и технологии, являющиеся собственностью американских компаний, и предает их через выпускаемые изделия в Huawei.
TSMC не относится напрямую к Китаю. Эта компания является тайваньской. Но она была основана в 1987 году правительством КНР и частными инвесторами. Правительство США пригрозили TSMC, что могут наложить запрет на использование технологий из США, если те будут поставлять свои изделия в Huawei.
В результате, как стало очевидным из публикуемых в последнее время сообщений, Huawei стали постепенно переводить производство чипов собственного дизайна с заводов TSMC на заводы SMIC.
Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) - это китайская компания, занимающаяся производством микроэлектроники. Она была основана в 2000 году и расположена в Шанхае.
Согласно внутренним источникам, подразделение по производству микросхем Huawei HiSilicon выпустило внутреннюю инструкции для своих инженеров. В ней указывалось, что начиная с конца 2019 года следует разрабатывать микросхемы, ориентируясь на их выпуск на фабриках SMIC. На данный момент неизвестно, производство каких чипов Huawei планируется перевести в SMIC.
В январе этого года тайваньские СМИ сообщили, что в прошлом году Huawei HiSilicon разместил заказ на производство нового 14-нм чипа уже на фабрике SMIC.
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