РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Chuwi LarkBox стал самым маленьким 4К мини-ПК в мире

17 апреля 2020, 13:44


На правах рекламы.

CHUWI разработала самый маленький в мире 4K мини-ПК, размер которого сопоставимы с обычным яблоком. С процессором Intel N4100, 6 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ он подходит для самых разных сценариев использования.

Chuwi LarkBox станет самым маленьким 4К мини-ПК в мире


Ультракомпактный корпус размером с яблоко

LarkBox имеет размеры всего 61 х 61 х 43 мм и весит 127 г. Новинка легче, большинства телефонов на рынке, что максимально упрощает её переноску.

Ультракомпактный размер подходит для различных сценариев использования

LarkBox подходит для самых разных сценариев использования. Как повседневный мини-ПК, его можно разместить в любом месте и носить с собой. Как домашний развлекательный центр, он может подключаться к 4K ТВ для просмотра фильмов высокой четкости. LarkBox может быть установлен на задней панели монитора или телевизора с помощью креплений VESA.

Intel N4100, 6 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ

LarkBox оснащён процессором Intel N4100 с интегрированной графикой UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и SSD на 128 ГБ. Вдобавок к этому он поддерживает расширение памяти до 128 ГБ. Он может плавно декодировать видео 4K. Благодаря низкому энергопотреблению процессора в режиме ожидания он потребляет всего 5 Вт энергии, а активная система охлаждения с вентилятором до минимума снижает выделение тепла при высокой нагрузке.

Самый маленький 4K мини-ПК

LarkBox также отличается отличной производительностью. Его максимальная производительность эквивалентна небольшому настольному ПК, способному обеспечить высокие эффиктивности работы и развлечения.

Более подробную информацию о новинке можно узнать на этой странице.



следующая новость
Meizu раскрыла характеристики еще не анонсированного Meizu 17

предыдущая новость
Производство чипов Huawei переводится с фабрик TSMC на SMIC

 



Свежие статьи
RSS
Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю
РЕКЛАМА
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17 апреля, 2020

Анонсирована обновленная версия популярной звуковой карты Sound BlasterX AE-5

Meizu раскрыла характеристики еще не анонсированного Meizu 17

Chuwi LarkBox стал самым маленьким 4К мини-ПК в мире

Производство чипов Huawei переводится с фабрик TSMC на SMIC

Qualcomm представила миниатюрный и энергоэффективный модем для "интернета вещей"

Анонс Silicon Power A62: быстрый накопитель для игровых консолей

Ремастер Crysis всё-таки выйдет: игра потверждена на официальном сайте

MSI представила самую быструю в мире GeForce RTX 2080 Ti с разогнанной памятью

16 апреля, 2020

Nubia Play готовится стать «стандартом игрового смартфона» для сетей поколения 5G

LiDAR-сканер iPad Pro не готов для съемки, где требуется последующая компьютерная обработка

Коронавирус вынудил GoPro сократить 20% штата

Чипсет Kirin 985 оказался «середнячком» по производительности

Samsung вдвое сократила производство смартфонов из-за эпидемии коронавируса

Western Digital использует DM-SMR, делая диски WD Red пригодными для NAS и RAID

Анонс ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G: компактная и шустрая видеокарта для плат Mini-ITX

Lenovo планирует начать производство материнских плат

Анонс MSI Optix MAG301CR: сверхширокий игровой монитор с частотой обновления 200 Гц

Samsung будет использовать программируемые чипсеты Xilinx в сетевом оборудовании для 5G

SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением

Опубликован список игр, поддерживающих высокую частоту обновления экрана для OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus

ССЫЛКИ