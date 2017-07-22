Chuwi LarkBox стал самым маленьким 4К мини-ПК в мире
17 апреля 2020, 13:44
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CHUWI разработала самый маленький в мире 4K мини-ПК, размер которого сопоставимы с обычным яблоком. С процессором Intel N4100, 6 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ он подходит для самых разных сценариев использования.
Ультракомпактный корпус размером с яблоко
LarkBox имеет размеры всего 61 х 61 х 43 мм и весит 127 г. Новинка легче, большинства телефонов на рынке, что максимально упрощает её переноску.
Ультракомпактный размер подходит для различных сценариев использования
LarkBox подходит для самых разных сценариев использования. Как повседневный мини-ПК, его можно разместить в любом месте и носить с собой. Как домашний развлекательный центр, он может подключаться к 4K ТВ для просмотра фильмов высокой четкости. LarkBox может быть установлен на задней панели монитора или телевизора с помощью креплений VESA.
Intel N4100, 6 ГБ ОЗУ и SSD на 128 ГБ
LarkBox оснащён процессором Intel N4100 с интегрированной графикой UHD Graphics 600, 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и SSD на 128 ГБ. Вдобавок к этому он поддерживает расширение памяти до 128 ГБ. Он может плавно декодировать видео 4K. Благодаря низкому энергопотреблению процессора в режиме ожидания он потребляет всего 5 Вт энергии, а активная система охлаждения с вентилятором до минимума снижает выделение тепла при высокой нагрузке.
Самый маленький 4K мини-ПК
LarkBox также отличается отличной производительностью. Его максимальная производительность эквивалентна небольшому настольному ПК, способному обеспечить высокие эффиктивности работы и развлечения.