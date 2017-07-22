Выход нового смартфона Meizu 17 не за горами, и, как это часто бывает, в сети витает множество слухов относительно грядущей новинки. Сегодня Meizu решила какие-то из них развеять, а какие-то подтвердить, опубликовав на своей странице в Weibo некоторые технические характеристики смартфона.
Итак, судя по изображению, Meizu 17 имеет большой экран с тонкими гранями вокруг и отверстием под селфи-камеру. Его дисплей изогнут по краям, и, в целом, дизайн соответствует типичному форм-фактору Meizu.
Под капотом Meizu 17 флагманский чипсет Snapdragon 865, который поддерживает 5G благодаря встроенному модему X55 5G. Устройство питается от большой батареи емкостью 4500 мАч, что должно помочь телефону спокойно работать на протяжении всего дня даже в режиме 5G.
Meizu 17 также будет поддерживать технологию mSmart, которая позволяет устройству быстро переключаться между соединениями, чтобы найти наиболее оптимальную скорость сети и время автономной работы. Другими словами, это может помочь улучшить время автономной работы или обеспечить более высокую скорость загрузки, когда это необходимо. Устройство также будет поддерживать Wi-Fi 6 со скоростью загрузки до 4,151 Мбит/с.
Ожидается, что Meizu 17 будет анонсирован 22 апреля 2020 года.
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