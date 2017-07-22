Анонсирована обновленная версия популярной звуковой карты Sound BlasterX AE-5
17 апреля 2020, 15:16
Настоящие ценители, скорее всего, хорошо знакомы с продукцией компании Creative Technology и с популярнейшей звуковой картой Sound BlasterX AE-5, в частности. В 2018 году именно эта карта получила сразу две награды CES 2018 за инновации в категориях «Компьютерные комплектующие» и «Компьютерные аксессуары».
Она оборудована дискретным усилителем для наушников Xamp, ЦАП 122dB 32-bit/384kHz ESS Sabre, а также является первой в мире звуковой картой со встроенным контроллером подсветки RGB.
Сегодня Creative Technology анонсировала новую звуковую карту, ставшую достойным продолжением этой серии. Новинка под названием Sound BlasterX AE-5 Plus - это обновленная Sound BlasterX AE-5 с расширенным функционалом по кодированию звука.
Sound BlasterX AE-5 Plus теперь поддерживает кодирование звука Dolby Digital Live и Connect, что расширяет её возможности по передаче звука на внешние устройства. Также карта поддерживается обновленным ПО Sound Blaster Command.
Sound BlasterX AE-5 Plus появится в России в июне 2020 года по ориентировочной цене 12 990 рублей.
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