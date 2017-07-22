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Анонсирована обновленная версия популярной звуковой карты Sound BlasterX AE-5

17 апреля 2020, 15:16


Настоящие ценители, скорее всего, хорошо знакомы с продукцией компании Creative Technology и с популярнейшей звуковой картой Sound BlasterX AE-5, в частности. В 2018 году именно эта карта получила сразу две награды CES 2018 за инновации в категориях «Компьютерные комплектующие» и «Компьютерные аксессуары».

анонс Sound BlasterX AE-5 Plus


Она оборудована дискретным усилителем для наушников Xamp, ЦАП 122dB 32-bit/384kHz ESS Sabre, а также является первой в мире звуковой картой со встроенным контроллером подсветки RGB.

Сегодня Creative Technology анонсировала новую звуковую карту, ставшую достойным продолжением этой серии. Новинка под названием Sound BlasterX AE-5 Plus - это обновленная Sound BlasterX AE-5 с расширенным функционалом по кодированию звука.



Sound BlasterX AE-5 Plus теперь поддерживает кодирование звука Dolby Digital Live и Connect, что расширяет её возможности по передаче звука на внешние устройства. Также карта поддерживается обновленным ПО Sound Blaster Command.

Sound BlasterX AE-5 Plus появится в России в июне 2020 года по ориентировочной цене 12 990 рублей.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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