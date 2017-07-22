DJI запланировала анонс нового Mavic Air 2 на 27 апреля, и чем ближе эта дата, тем больше интерес к новому квадрокоптеру подогревается различными утечками. Новые слухи пришли к нам из далекой Бразилии, откуда в сеть попали характеристики и изображения Mavic Air 2, опубликованные сертификационным органом этой страны.
Новая утечка подтверждает появлявшиеся ранее слухи относительно конструкции Mavic Air 2, которая, судя по достаточно качественным фото, не слишком отличается от классической конструкции его предшественника.
Дополнительно стало известно, что новинка будет иметь на борту батарею емкостью 3500 мАч с номинальным напряжением 11,5 В и мощностью более 40 В/ч. Квадрокоптер сможет достичь максимальной скорости 68,4 км/ч при максимальном времени полета 34 минуты. Для сравнения, оригинальный DJI Mavic Air имеет батарею емкостью 2375 мАч и максимальную продолжительности полета в 21 минуту.
Что касается оптики, то новинка будет оснащена 48-мегапиксельной камерой, способной записывать видео 4K и делать фото с разрешением 48 мегапикселей. Новый беспилотник также будет оснащен датчиком препятствий, интеллектуальными режимами полета, такими как ActiveTrack 3.0, Point of Interest (PoS) 3.0, QuickShot и передовыми системами помощи полету 2.0.
Когда почти все основные характеристики Mavic Air 2 уже раскрыты, тайной остается лишь его цена. Осталось дождаться 27 апреля, и мы все узнаем.
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