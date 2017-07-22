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Слухи: DJI Mavic Air 2 будет развивать скорость свыше 68 км/ч

17 апреля 2020, 16:00




DJI запланировала анонс нового Mavic Air 2 на 27 апреля, и чем ближе эта дата, тем больше интерес к новому квадрокоптеру подогревается различными утечками. Новые слухи пришли к нам из далекой Бразилии, откуда в сеть попали характеристики и изображения Mavic Air 2, опубликованные сертификационным органом этой страны.

DJI Mavic Air 2


Новая утечка подтверждает появлявшиеся ранее слухи относительно конструкции Mavic Air 2, которая, судя по достаточно качественным фото, не слишком отличается от классической конструкции его предшественника.

DJI Mavic Air 2


Дополнительно стало известно, что новинка будет иметь на борту батарею емкостью 3500 мАч с номинальным напряжением 11,5 В и мощностью более 40 В/ч. Квадрокоптер сможет достичь максимальной скорости 68,4 км/ч при максимальном времени полета 34 минуты. Для сравнения, оригинальный DJI Mavic Air имеет батарею емкостью 2375 мАч и максимальную продолжительности полета в 21 минуту.

DJI Mavic Air 2


Что касается оптики, то новинка будет оснащена 48-мегапиксельной камерой, способной записывать видео 4K и делать фото с разрешением 48 мегапикселей. Новый беспилотник также будет оснащен датчиком препятствий, интеллектуальными режимами полета, такими как ActiveTrack 3.0, Point of Interest (PoS) 3.0, QuickShot и передовыми системами помощи полету 2.0.

DJI Mavic Air 2


Когда почти все основные характеристики Mavic Air 2 уже раскрыты, тайной остается лишь его цена. Осталось дождаться 27 апреля, и мы все узнаем.



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