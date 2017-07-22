Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стоить 499-549 долл.
17 апреля 2020, 16:20
После анонса контроллера DualSense, теперь все внимание геймеров и любителей виртуальных развлечений переключилось на ожидаемый выпуск игровой приставки Sony PlayStation 5.
THG уже сообщали недавно об опасениях, которые охватили фанатов относительно возможного срыва сроков выхода PlayStation 5 на рынок. Но в своих последующих заявлениях Sony развеяла опасения, сообщив, что коронавирус не окажет заметного влияния на выход консоли.
Это успокоило фанатов, и теперь они увлечены поиском ответа, какие характеристики покажет будущая консоль PS5, сможет ли она переиграть своего главного конкурента - Microsoft Xbox X?
Часть характеристик THG уже упоминали в своих предыдущих новостях. Сегодня мы публикуем сводную таблицу, где дано сравнение характеристик Sony PlayStation 5 против Microsoft Xbox X.
Но самый главный вопрос, который до сих пор не раскрыт: Сколько будет стоить Sony PlayStation 5?
В последних сообщениях утверждалось, что планируемый объем производства приставок Sony PlayStation 5 в первый год выпуска будет ниже, чем у ее предшественника. Это скажется на том, что цены будут расти.
Уже есть сведения, что поставщики начали поставки комплектующих для сборки PS5, а их массовое производство должно начаться в июне.
Исходя из всех слухов, можно сделать вывод, что потенциальных покупателей попросят запастись суммой 499-549 долл. для покупки PlayStation 5.
Но позднее было проведено независимое исследование, в котором изучалось, за сколько будет продавать Sony свою новую приставку PS5, если она не планирует зарабатывать с продажи оборудования и все доходы планирует получить от продажи услуг. Исследователи получили сумму в 450 долл.
Как будут развиваться события, многое зависит от главного конкурента - компании Microsoft. Она тоже готовит к выпуску свою приставку - Xbox Series X. Если обе компании смогут договориться и будут продавать свое оборудование дешево, чтобы получать доход прежде всего от услуг, то ... счастье геймера есть!
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