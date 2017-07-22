РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стоить 499-549 долл.

17 апреля 2020, 16:20



После анонса контроллера DualSense, теперь все внимание геймеров и любителей виртуальных развлечений переключилось на ожидаемый выпуск игровой приставки Sony PlayStation 5.

THG уже сообщали недавно об опасениях, которые охватили фанатов относительно возможного срыва сроков выхода PlayStation 5 на рынок. Но в своих последующих заявлениях Sony развеяла опасения, сообщив, что коронавирус не окажет заметного влияния на выход консоли.

Sony PlayStation 5


Это успокоило фанатов, и теперь они увлечены поиском ответа, какие характеристики покажет будущая консоль PS5, сможет ли она переиграть своего главного конкурента - Microsoft Xbox X?

Часть характеристик THG уже упоминали в своих предыдущих новостях. Сегодня мы публикуем сводную таблицу, где дано сравнение характеристик Sony PlayStation 5 против Microsoft Xbox X.

Sony PlayStation 5


Но самый главный вопрос, который до сих пор не раскрыт: Сколько будет стоить Sony PlayStation 5?

В последних сообщениях утверждалось, что планируемый объем производства приставок Sony PlayStation 5 в первый год выпуска будет ниже, чем у ее предшественника. Это скажется на том, что цены будут расти.





Уже есть сведения, что поставщики начали поставки комплектующих для сборки PS5, а их массовое производство должно начаться в июне.

Исходя из всех слухов, можно сделать вывод, что потенциальных покупателей попросят запастись суммой 499-549 долл. для покупки PlayStation 5.

Но позднее было проведено независимое исследование, в котором изучалось, за сколько будет продавать Sony свою новую приставку PS5, если она не планирует зарабатывать с продажи оборудования и все доходы планирует получить от продажи услуг. Исследователи получили сумму в 450 долл.

Как будут развиваться события, многое зависит от главного конкурента - компании Microsoft. Она тоже готовит к выпуску свою приставку - Xbox Series X. Если обе компании смогут договориться и будут продавать свое оборудование дешево, чтобы получать доход прежде всего от услуг, то ... счастье геймера есть!



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Ремастер Crysis всё-таки выйдет: игра потверждена на официальном сайте
  • Nubia Play готовится стать «стандартом игрового смартфона» для сетей поколения 5G
  • Опубликован список игр, поддерживающих высокую частоту обновления экрана для OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus
  • NASA построит карты коралловых рифов в океане с помощью игры NeMO-Net
  • OnePlus объявила игровой конкурс Crackables 2.0 с призовым фондом $10 000

    • следующая новость
    Китай дал согласие на покупку Mellanox Technologies компанией NVIDIA

    предыдущая новость
    Слухи: DJI Mavic Air 2 будет развивать скорость свыше 68 км/ч

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 апреля, 2020

    Sony может выпустить робота для эмоциональной поддержки игроков в PlayStation

    Facebook добавил седьмой значок эмоций, выражающий искреннюю заботу

    В Китае всего за минуту распродали OnePlus 8 на 14 миллионов долларов

    Анонс QNAP TS-251D: сетевой накопитель с возможностями мультимедийного центра

    Китай дал согласие на покупку Mellanox Technologies компанией NVIDIA

    Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стоить 499-549 долл.

    Слухи: DJI Mavic Air 2 будет развивать скорость свыше 68 км/ч

    Анонсирована обновленная версия популярной звуковой карты Sound BlasterX AE-5

    Meizu раскрыла характеристики еще не анонсированного Meizu 17

    Chuwi LarkBox стал самым маленьким 4К мини-ПК в мире

    Производство чипов Huawei переводится с фабрик TSMC на SMIC

    Qualcomm представила миниатюрный и энергоэффективный модем для "интернета вещей"

    Анонс Silicon Power A62: быстрый накопитель для игровых консолей

    Ремастер Crysis всё-таки выйдет: игра потверждена на официальном сайте

    MSI представила самую быструю в мире GeForce RTX 2080 Ti с разогнанной памятью

    16 апреля, 2020

    Nubia Play готовится стать «стандартом игрового смартфона» для сетей поколения 5G

    LiDAR-сканер iPad Pro не готов для съемки, где требуется последующая компьютерная обработка

    Коронавирус вынудил GoPro сократить 20% штата

    Чипсет Kirin 985 оказался «середнячком» по производительности

    Samsung вдвое сократила производство смартфонов из-за эпидемии коронавируса

    ССЫЛКИ