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Китай дал согласие на покупку Mellanox Technologies компанией NVIDIA

17 апреля 2020, 17:01



Американская компания NVIDIA, мировой лидер в области визуальных вычислений и производства высокопроизводительных графических процессоров GPU, объявила о получении одобрения со стороны Государственной администрации Китая по надзору за рынком и Администрации КНР на приобретение израильско-американской многонациональной компании Mellanox - производителя телекоммуникационного оборудования: коммутаторов и сетевых адаптеров InfiniBand и Ethernet. Ранее соответствующее одобрение на осуществление сделки было получено от правительств США, ЕС и Мексика.


Mellanox Technologies NVIDIA


Теперь, после получения одобрения со стороны Китая, у этой сделки больше нет препятствий для осуществления. По всей видимости, сделка будет закрыта 27 апреля.

О своем намерении в покупке Mellanox Technologies, NVIDIA объявила 11 марта этого года. Это приобретение обойдется американскому производителю чипов в 6,9 млрд долл. Вся оплата будет произведена наличными.

Для NVIDIA это - самое дорогое приобретение за всю ее историю. Интересно отметить, что свое желание в приобретении Mellanox высказывала еще и Intel, но NVIDIA сумела предложить более высокую цену.





Выкуп NVIDIA в размере 6,9 млрд долл. равнозначен оценке стоимости ее акций по 125 долл. за акцию. Отмечается, что Mellanox не является убыточной компанией, в 2019 году ее доход составил 1,33 млрд долл. - он вырос за год на 22%. Скорректированная чистая прибыль составила 394 млн долл., рост в годовом сопоставлении составил 48%.

В NVIDIA считают, что ее приобретение будет способствовать росту рентабельности приобретаемой компании.

Как ожидают многие, смысл этого приобретения состоит в развитии бизнеса NVIDIA как крупного игрока на рынке центров обработки данных. Это приобретение снижает ее зависимость от игровой индустрии - главное нынешнего направление бизнеса NVIDIA. В настоящее время выручка от продаж для центров обработки данных составляет около 1/3 от общей выручки NVIDIA.


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