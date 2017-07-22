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Анонс QNAP TS-251D: сетевой накопитель с возможностями мультимедийного центра

17 апреля 2020, 18:47





Российский офис QNAP сообщил о начале поставок сетевого накопителя TS-251D с двумя дисковыми отсеками и возможностями мультимедийного центра. Новинка предназначена для домашних пользователей и IT‑энтузиастов, небольших офисов, творческих студий и других предприятий малого бизнеса.

Анонс QNAP TS‑251D


TS-251D работает на основе процессора Intel Celeron J4005 семейства Gemini Lake с тактовой частотой 2,0 ГГц, которая автоматически разгоняется до 2,7 ГГц, и встроенным графическим адаптером Intel UHD 600. На борту также оперативная память на 2, 4 или 8 ГБ. Сетевой накопитель поддерживает транскодирование и потоковую передачу видео с разрешением 4К. Доступен прямой вывод через интерфейс HDMI 2.0.

Анонс QNAP TS‑251D


Для расширения функциональности предусмотрен слот PCIe (Gen 2 x4), куда можно установить сетевые карты серии QXG с портами 10 или 5 Гбит/c, модули QM2 для добавления двух накопителей M.2 SSD и одного порта 10 Гбит/c, совместимый беспроводной адаптер QNAP QWA‑AC2600, а также платы с портами USB 3.2 Gen 2.

Анонс QNAP TS-251D


TS-251D работает на операционной системе QTS, которая включает в себя ряд приложений для работы с данными - это HBS 3 для гибридного резервного копирования и восстановления, HybridMount для объединения NAS с облачными хранилищами и Qsync Central для синхронизации файлов между подключенными устройствами. Также доступны: QVPN для настройки VPN-сервера, платформа QVR Pro для создания системы IP‑видеонаблюдения и Multimedia Console для централизованного управления медиатекой и DLNA.



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