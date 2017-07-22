Анонсированная совсем недавно линейка смартфонов OnePlus 8 сегодня поступила в продажу в Китае и сразу побила рекорды. Всего за минуту было продано телефонов на 14 миллионов долларов США. При этом минимальная цена за смартфон 565$ (42 000 руб.).
Массивная сумма показателей выручки от продаж осуществляется за счет данных, собранных с каждой крупной платформы в Китае. В этот перечень попадают различные физические магазины, официальный сайт компании, а также известные платформы электронной коммерции и розничной торговли. Основываясь на всех этих данных получается, что OnePlus заработал более 14 миллионов долларов всего за минуту, продав 20 000 единиц.
Итак, один из самых долгожданных смартфонов года сразу же обозначил свой успех, тем самым подтвердив тезис о том, что его действительно ждали. Несмотря на свою достаточно высокую стоимость, эта линейка сейчас одна из самых востребованных в Китае, где местная публика очень любит радовать себя смартфонами премиум-класса.
Серия OnePlus 8 была анонсирована несколько дней назад, и включает в себя модели OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Смартфоны имеют на борту флагманский процессор Snapdragon 865, отличную камеру и поддержку беспроводной зарядки.
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