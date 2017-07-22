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В Китае всего за минуту распродали OnePlus 8 на 14 миллионов долларов

17 апреля 2020, 19:40





Анонсированная совсем недавно линейка смартфонов OnePlus 8 сегодня поступила в продажу в Китае и сразу побила рекорды. Всего за минуту было продано телефонов на 14 миллионов долларов США. При этом минимальная цена за смартфон 565$ (42 000 руб.).

В Китае всего за минуту распродали OnePlus 8 на 14 миллионов долларов


Массивная сумма показателей выручки от продаж осуществляется за счет данных, собранных с каждой крупной платформы в Китае. В этот перечень попадают различные физические магазины, официальный сайт компании, а также известные платформы электронной коммерции и розничной торговли. Основываясь на всех этих данных получается, что OnePlus заработал более 14 миллионов долларов всего за минуту, продав 20 000 единиц.

В Китае всего за минуту распродали OnePlus 8 на 14 миллионов долларов


Итак, один из самых долгожданных смартфонов года сразу же обозначил свой успех, тем самым подтвердив тезис о том, что его действительно ждали. Несмотря на свою достаточно высокую стоимость, эта линейка сейчас одна из самых востребованных в Китае, где местная публика очень любит радовать себя смартфонами премиум-класса.

Серия OnePlus 8 была анонсирована несколько дней назад, и включает в себя модели OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Смартфоны имеют на борту флагманский процессор Snapdragon 865, отличную камеру и поддержку беспроводной зарядки.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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