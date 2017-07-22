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Facebook добавил седьмой значок эмоций, выражающий искреннюю заботу

17 апреля 2020, 20:02



Пандемия коронавируса заставила многих оставаться дома. Эта эпидемия разлучила близких, которые живут порознь. Для многих это оказалось непростым испытанием.

В Facebook решили поддержать людей в это трудное время и добавил в набор значков, позволяющих выражить свое отношение к опубликованному посту, еще один, седьмой элемент.

Новый значок призван выразить заботу и любовь, которой человек готов виртуально поделиться с собеседником.

Facebook


В десктопной и браузерной версиях Facebook новый значок отображается в виде круглого человечка, держащего в руках маленькое сердце. Он дополнил ставший классическим набор из других вариантов выражения эмоций: «Нравится», «Супер», «Ха-ха!», «Ух ты!», «Сочувствую», «Возмутительно». Эти значки доступны с 2015 года.





В мессенджере новый значок в виде пурпурного сердца будет появляться, если долго удерживать значок Сердечного признания.


Facebook


Новый седьмой значок пока не доступен повсеместно во всем мире. Нет его пока и на территории России. В Facebook заявили, что новая возможность станет доступен всем пользователям Facebook во всем мире уже на следующей неделе.

С его помощью можно будет выражать свое отношение к публикациям, комментариям, изображениям, видео и для всего остального контента.



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