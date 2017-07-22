РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Sony может выпустить робота для эмоциональной поддержки игроков в PlayStation

17 апреля 2020, 21:10





Новый патент Sony демонстрирует причудливую новую функцию, которая может появиться на его предстоящей игровой консоли PlayStation 5. Патент описывает робота-компаньона, который наблюдает за тем, как играет пользователь и реагирует на эмоциональное состояние игрока.

Sony может выпустить робота для эмоциональной поддержки игроков в PlayStation


Sony PlayStation 5 должна появиться на рынке в конце текущего года. На ранних презентациях в компании отмечали, что эта консоль будет отличаться гораздо лучшей производительностью нежели ее предшественница. При этом большинство технических характеристик и функций будущей консоли до сих пор остаются в тайне.

Sony может выпустить робота для эмоциональной поддержки игроков в PlayStation


Учитывая ряд факторов, наличие робота-компаньона, который может поставляться вместе с консолью кажется вполне реальным. Согласно недавним утечкам последний технологический проект Sony имеет компанию, специализирующуюся на робототехнике, которая наблюдает за геймплеем и реагирует на эмоции игроков.

Как отмечается в патенте, наличие робота-компаньона позитивно влияет на мотивацию игроков, поскольку когда игрок знает, что за ним наблюдают, он старается играть лучше. Кроме того тот факт, что робот будет радоваться или огорчаться в зависимости от успехов пользователя должен подтолкнуть последнего чаще играть в консоль, а робот даже сможет скрасить одиночество игрока.

Пока нельзя точно сказать, действительно ли Sony вплотную занялась работой над этим проектом. Так это или нет покажет время и официальная презентация консоли.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стоить 499-549 долл.
  • Ремастер Crysis всё-таки выйдет: игра потверждена на официальном сайте
  • Nubia Play готовится стать «стандартом игрового смартфона» для сетей поколения 5G
  • Опубликован список игр, поддерживающих высокую частоту обновления экрана для OnePlus 8 и OnePlus 8 Plus
  • NASA построит карты коралловых рифов в океане с помощью игры NeMO-Net

    • предыдущая новость
    Facebook добавил седьмой значок эмоций, выражающий искреннюю заботу

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Мониторинг температуры процессора: просто о важном Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки Лучший процессор для игр Лучший монитор Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    17 апреля, 2020

    Sony может выпустить робота для эмоциональной поддержки игроков в PlayStation

    Facebook добавил седьмой значок эмоций, выражающий искреннюю заботу

    В Китае всего за минуту распродали OnePlus 8 на 14 миллионов долларов

    Анонс QNAP TS-251D: сетевой накопитель с возможностями мультимедийного центра

    Китай дал согласие на покупку Mellanox Technologies компанией NVIDIA

    Игровая приставка Sony PlayStation 5 может стоить 499-549 долл.

    Слухи: DJI Mavic Air 2 будет развивать скорость свыше 68 км/ч

    Анонсирована обновленная версия популярной звуковой карты Sound BlasterX AE-5

    Meizu раскрыла характеристики еще не анонсированного Meizu 17

    Chuwi LarkBox стал самым маленьким 4К мини-ПК в мире

    Производство чипов Huawei переводится с фабрик TSMC на SMIC

    Qualcomm представила миниатюрный и энергоэффективный модем для "интернета вещей"

    Анонс Silicon Power A62: быстрый накопитель для игровых консолей

    Ремастер Crysis всё-таки выйдет: игра потверждена на официальном сайте

    MSI представила самую быструю в мире GeForce RTX 2080 Ti с разогнанной памятью

    16 апреля, 2020

    Nubia Play готовится стать «стандартом игрового смартфона» для сетей поколения 5G

    LiDAR-сканер iPad Pro не готов для съемки, где требуется последующая компьютерная обработка

    Коронавирус вынудил GoPro сократить 20% штата

    Чипсет Kirin 985 оказался «середнячком» по производительности

    Samsung вдвое сократила производство смартфонов из-за эпидемии коронавируса

    ССЫЛКИ