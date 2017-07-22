Новый патент Sony демонстрирует причудливую новую функцию, которая может появиться на его предстоящей игровой консоли PlayStation 5. Патент описывает робота-компаньона, который наблюдает за тем, как играет пользователь и реагирует на эмоциональное состояние игрока.
Sony PlayStation 5 должна появиться на рынке в конце текущего года. На ранних презентациях в компании отмечали, что эта консоль будет отличаться гораздо лучшей производительностью нежели ее предшественница. При этом большинство технических характеристик и функций будущей консоли до сих пор остаются в тайне.
Учитывая ряд факторов, наличие робота-компаньона, который может поставляться вместе с консолью кажется вполне реальным. Согласно недавним утечкам последний технологический проект Sony имеет компанию, специализирующуюся на робототехнике, которая наблюдает за геймплеем и реагирует на эмоции игроков.
Как отмечается в патенте, наличие робота-компаньона позитивно влияет на мотивацию игроков, поскольку когда игрок знает, что за ним наблюдают, он старается играть лучше. Кроме того тот факт, что робот будет радоваться или огорчаться в зависимости от успехов пользователя должен подтолкнуть последнего чаще играть в консоль, а робот даже сможет скрасить одиночество игрока.
Пока нельзя точно сказать, действительно ли Sony вплотную занялась работой над этим проектом. Так это или нет покажет время и официальная презентация консоли.
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