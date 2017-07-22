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Google готовится выпустить собственную банковскую карту Google Card

20 апреля 2020, 10:56


Появились слухи, что вслед за Apple и Huawei, еще один технологический лидер - компания Google начала подготовку к выходу на рынок финансовых услуг и выпуска собственной дебетовой карты. Она будет служить средством для совершения оплаты.


Google Card


Новая карта получит название Google Card. Предполагается, что новая карта будет иметь прямую привязку к службе Google Pay. Детали о самой карте, ее эмитенте и эквайринге пока не известна. Физическую карту Google Card можно будет использовать в розничных магазинах, оснащенных поддержкой бесконтактных платежей.




По всей видимости, считают эксперты, карта Google Card будет относиться к числу ко-брендинговых. Эмитентом будет выступать банк, связанный с Google партнерским соглашением. К числу наиболее вероятных партнеров эксперты относят Citi Bank и Stanford Federal Credit Union. По всей видимости, карта будет оснащена чипом Visa - по их мнению, это обеспечит новой карте более широкую доступность. Для сравнения, кредитная карта Apple Card развивается в партнерстве с Mastercard и Goldman Sachs.

Помимо физической карты, Google Card может также появиться в форме ее виртуальной версии. Она будет служить дополнением к физической карте. У виртуальной карты будет собственный номер, использовать ее можно будет для покупок в Интернете. Аналогичная виртуальная функциональность есть у Apple Card.


Google Card


Благодаря интеграции с Google Play, все покупки, связанные с Магазином приложений, будут отслеживаться. По мнению экспертов, это позволит упростить наложение блокировки на совершаемые Google Play операции, если такие будут выявляться.

Сроки запуска нового сервиса Google пока неизвестны, хотя информацию о ведущихся переговорах с банковскими структурами Google уже подтверждала.


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