Примерные характеристики Realme X3 появились в базе TEENA
20 апреля 2020, 11:45
В ближайшем будущем Realme планирует анонсировать два новых смартфона - Realme X50 Lite и Realme X3. Эти модели имеют кодовые номера Realme RMX2052 и RMX2142 соответственно. Спецификации последнего из них появились в базе данных TEENA.
На изображениях, опубликованных TEENA, Realme RMX2142 представлен в сине-серых оттенках. Известно, что он также будет выпускаться в белом цвете. Размеры устройства - 163,8x75,8x8,9 мм, а весит смартфон 192 грамма.
На борту большой 6,57-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. Селфи-камера представлена двумя датчиками на 16 и 2 мегапикселя, и расположена в специальном отверстии в левом верхнем углу экрана. На задней панели находятся сканер отпечатков пальцев и четверная камера. Она представлена 48-мегапиксельным и 8-мегапиксельным датчиками, а также двумя датчиками по 2 мегапикселя каждый.
Под капотом смартфона восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц с поддержкой связи пятого поколения. Оперативная память может быть представлена в вариантах на 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ. Встроенная память будет иметь варианты на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Слот для карт microSD не предусмотрен.
Realme RMX2142 оснащен аккумулятором емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
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