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Слухи: Apple анонсирует новые AirPods в мае

20 апреля 2020, 12:25




Сегодняшние слухи в социальных сетях и СМИ, которые, как утверждается, основаны на надежных источниках, говорят о том, что новые беспроводные наушники Apple AirPods будут анонсированы уже в следующем месяце вместе с 13-дюймовым ноутбуком MacBook Pro.

Слухи: Apple анонсирует новые AirPods в мае


Новые AirPods должны были быть анонсированы еще в марте, утверждает инсайдер Джон Проссер, имеющий прочную репутацию в технологическом сообществе. Именно он первым рассказал о том, что iPhone SE будет представлен 15 апреля. И как мы уже убедились, его прогноз оказался точен.

Слухи: Apple анонсирует новые AirPods в мае


По словам Джона, Apple в марте должна была провести мероприятие, на котором ожидалась презентация ряда продуктов, в том числе, новой модели AirPods. Но так как запланированный анонс пришлось отменить из-за известных всему миру событий, новая дата презентации намечена на май, где и будут представлены новые AirPods и MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем.

Дизайн новых беспроводных наушников от Apple покрыт завесой тайны, однако некоторые источники утверждают, что он будет аналогичен модели AirPods Pro. При этом новинка окажется облегченной версией этих наушников, лишившись шумоподавления и других премиальных функций.

Слухи, касающиеся 13-дюймового MacBook Pro, утверждают, что он будет оснащен новейшими чипами от Intel и получит обновленные микрофоны для записи звука. Apple умеет хранить свои продукты в секрете, так что поклонникам остается лишь ждать официального анонса, чтобы узнать подробности.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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