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Слухи: MIUI 12 будет анонсирована в конце апреля и получит сертификацию TUV Rheinland

20 апреля 2020, 13:30




За последние несколько недель было много слухов и утечек относительно оболочки MIUI 12. Новые утечки говорят о том, что Xiaomi выпустит MIUI 12 к концу апреля, а сама оболочка будет сертифицирована немецким TÜV Rheinland.

MIUI 12 будет анонсирована в конце апреля


Xiaomi начала свою деятельность как софтверная компания с ее Andorid-оболочкой MIUI в 2010 году. Только через год компания начала производить смартфоны и другие продукты, которых теперь насчитывается несметное количество, причем в совершенно разных областях. Предстоящая MIUI 12 будет выпущена к десятилетнему юбилею платформы, поэтому поклонники вполне резонно ожидают больших перемен.

MIUI 12 будет анонсирована в конце апреля


Ранее в январе китайский технологический гигант подтвердил существование MIUI 12, но не сообщил никаких подробностей. Последние слухи, которые появились на китайской платформе Weibo, говорят о том, что MIUI 12 будет выпущен 27 или 28 апреля.

Кроме того, директор по продукту Redmi, Ван Тэн, сегодня намекнул, что MIUI 12, ко всему прочему, получит сертификацию TÜV Rheinland. Это действительно интригующее сообщение, учитывая тот факт, что ни один мобильный софт еще ни разу не получал сертификацию безопасности такого уровня.

TÜV Rheinland известен тем, что сертифицирует дисплеи на некоторых смартфонах, проверяя их на безопасность для глаз пользователя. Почти все смартфоны Huawei и Honor, запущенные в последнее время, имеют эту сертификацию. Даже Xiaomi присоединилась к этому с выходом Redmi Note 8 Pro.

Кроме того, по сообщениям китайских СМИ, релиз MIUI 12 будет приурочен к запуску серии Redmi Note 9 в Китае. Ожидается, что Redmi Note 9 будет иметь версию 5G с питанием от чипсета MediaTek Dimensity 800 со встроенным модемом 5G.



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