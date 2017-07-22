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Xiaomi отозвала из продажи быструю зарядку Xiaomi 65W GAN из-за опасной уязвимости

20 апреля 2020, 14:13




Вместе с серией флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, компания также представила новое быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия. Однако теперь компании пришлось отозвать устройство из продажи из-за возможной опасной уязвимости.

Xiaomi отозвала из продажи быструю зарядку Xiaomi 65W GAN


Согласно последним сообщениям, некая третья сторона сообщила Xiaomi о наличии опасной уязвимости в быстрой зарядке Xiaomi 65W GAN. Продукт использует перезаписываемый чип eFlash / MTP для устранения потенциальных проблем и обновления протокола зарядки. Однако вся эта прошивка не зашифрована, что подразумевает возможность внесения в нее изменений потенциальными злоумышленниками.

Xiaomi отозвала из продажи быструю зарядку Xiaomi 65W GAN


Другими словами, хакеры потенциально могут вызвать очень высокое напряжение на выходе, что не только чревато повреждением устройства, но и несет в себе опасность для пользователя. Сейчас Xiaomi удалила зарядку со всех платформ, где она продавалась, аргументирую это чрезвычайными обстоятельствами. Нет зарядки и на полках магазинов, работающих в офлайне.

При этом пользователям вряд ли стоит беспокоиться о взрыве или возгорании своих смартфонов, поскольку они оснащены защитой от перенапряжения. Реальной же угрозе подвержены различные периферийные устройства, например, беспроводные наушники. Сейчас Xiaomi работает над устранением этой проблемы.



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