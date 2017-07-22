Вместе с серией флагманских смартфонов Xiaomi Mi 10, компания также представила новое быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт на основе нитрида галлия. Однако теперь компании пришлось отозвать устройство из продажи из-за возможной опасной уязвимости.
Согласно последним сообщениям, некая третья сторона сообщила Xiaomi о наличии опасной уязвимости в быстрой зарядке Xiaomi 65W GAN. Продукт использует перезаписываемый чип eFlash / MTP для устранения потенциальных проблем и обновления протокола зарядки. Однако вся эта прошивка не зашифрована, что подразумевает возможность внесения в нее изменений потенциальными злоумышленниками.
Другими словами, хакеры потенциально могут вызвать очень высокое напряжение на выходе, что не только чревато повреждением устройства, но и несет в себе опасность для пользователя. Сейчас Xiaomi удалила зарядку со всех платформ, где она продавалась, аргументирую это чрезвычайными обстоятельствами. Нет зарядки и на полках магазинов, работающих в офлайне.
При этом пользователям вряд ли стоит беспокоиться о взрыве или возгорании своих смартфонов, поскольку они оснащены защитой от перенапряжения. Реальной же угрозе подвержены различные периферийные устройства, например, беспроводные наушники. Сейчас Xiaomi работает над устранением этой проблемы.
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