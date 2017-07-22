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Слухи: Apple работает над собственным игровым контроллером

20 апреля 2020, 16:02




Сегодня в сети появилось множество различных слухов, касающихся будущих продуктов Apple. О некоторых из них мы уже рассказывали. В последних сообщениях говорится, что Apple разрабатывает собственный игровой контроллер, а в своих устройствах компания будет использовать Touch ID, встроенный в экран.

Apple работает над собственным игровым контроллером


Известный инсайдер Джон Поссер поделился слухами, согласно которым Apple откажется от привычного Face ID, а вместо этого будет использовать сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в экран. Предполагается, что таким Touch ID будет оснащен iPad Air четвертого поколения.

Apple работает над собственным игровым контроллером


Наиболее интригующий из последних слухов - это возможная разработка Apple собственного игрового контроллера, который может появиться на рынке уже в этом году. С выходом iOS 13 купертиновцы добавили поддержку контроллеров PlayStation и Xbox. Этот шаг еще больше подчеркивает возможность того, что Apple начнет выпускать собственные игровые контроллеры. Кроме того собственный игровой контроллер будет отличным дополнением к Apple TV и платформе Apple Arcade.

Apple работает над собственным игровым контроллером


Также сообщается, что, несмотря на провал HomePod, Apple продолжает работу над очередной "умной" колонкой. Новый продукт, скорее всего, будет улучшенной версией оригинала. Он получит поддержку дополнительных музыкальных потоковых сервисов, таких как Spotify, YouTube Music и Pandora, а также будет стоить заметно дешевле предыдущей версии для того, чтобы составить конкуренцию Amazon и Google.



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