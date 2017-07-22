Из-за коронавируса Samsung закрыла крупнейший завод про производству телевизоров
20 апреля 2020, 17:08
Несколько дней назад Samsung объявила о приостановке работы одного из ключевых заводов компании по производству телевизоров и мониторов, который расположен в Мексике. Сегодня компании пришлось расширить эти меры, а значит завод в Тихуане не будет функционировать еще какое-то время.
Завод в Мексике производит около 19 миллионов телевизоров в год и является ключевым для деятельности компании в Северной Америке. Ранее планировалось, что завод простоит без работы лишь до сегодняшнего дня, однако сегодня эти меры были продлены до 3 мая. Причиной всему стал коронавирус, который сильнее всего ударил по находящимся по соседству с Мексикой США.
Закрытие завода в Тихуане - это, пожалуй, один из самых серьезных ударов по Samsung в этом регионе, начиная с 1997 года. Пандемия COVID-19 уже вынудила Samsung приостановить работу на заводах по всему миру, включая Соединенные Штаты, Венгрию, Индию, Китай и Бразилию.
Ранее сообщалось, что из-за эпидемии Samsung пришлось вдвое сократить производство своих смартфонов. В связи с этим, Samsung возможно столкнется с рекордно низким уровнем своих операционных показателей во втором квартале 2020 года. Кроме того, закрытые заводы также приведут к увеличению постоянных затрат, снижению объема производства и продаж и, как следствие, падению доходов. Не ожидает компания прогресса в показателях и после запуска производств, потому как из-за кризиса спрос населения на продукцию существенно упадет.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".