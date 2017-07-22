Kingston Digital сегодня сообщила о том, что ее SSD-бизнес продолжает рост после успешного 2019 года. Спрос на SSD в первом квартале 2020 года оставался высоким из-за продолжающегося роста в клиентском, корпоративном и OEM-секторах. С 2019 года компания Kingston расширила свой портфель SSD с помощью трех новых клиентских SSD, пяти дисков для ЦОД, два из которых достигли статуса VMware Ready, и запустила свое первое решение U.2 NVMe PCIe.
Данные о доле рынка за 2019 год от аналитиков исследовательских компаний Forward Insights и TRENDFOCUS показали, что Kingston занимает лидирующую позицию. По данным Forward Insights, компания заняла первое место в мире по объемам поставок твердотельных накопителей с 18,3-процентной долей рынка, опередив Western Digital и Samsung (16,5% и 15,1% соответственно).
Компания TRENDFOCUS поставила Kingston на третье место в мире по объему поставок твердотельных накопителей с долей рынка 10,4%. Kingston уступила Samsung и Western Digital. В 2019 году, как сообщает TRENDFOCUS, по всему миру было отгружено 276 миллионов SSD, что на 36 процентов больше, чем годом ранее. Потребление NAND оставалось высоким, поскольку поставки SSD продолжали расти в течение всего года.
Результаты исследований 2019 года от обеих аналитических фирм подтверждают растущее присутствие и укрепление положения Kingston на рынке SSD, считают эксперты. В свою очередь, в компании отметили, что будут лишь наращивать мощности, расширять линейку продуктов, а, значит, и укреплять свои позиции на рынке.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".