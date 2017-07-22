20 апреля состоялся запуск в США сервиса игрового стриминга Facebook Gaming
20 апреля 2020, 19:10
Facebook уже давно собирался выйти на рынок казуальных игр. Более того, на заре развития этого рынка, еще до ее взлета и появления крупной рыночной ниши с оборотом в несколько миллиардов долларов, Facebook сам занимался их разработкой. Он старался делать их увлекательными и азартными, проводил специальные конференции для разработчиков, призывал их работать с Facebook API. Однако стараний Facebook тогда «не взлетели». Заманчивая ниша оказалась непокоренной.
Позднее в Facebook осознали свою ошибку и поменяли отношение. Команда разработчиков стала наверстывать утерянные возможности и активно двигаться в развитии нового игрового направления в рамках всего бизнеса Facebook.
Первая ласточка новой волны должна появиться сегодня, в понедельник 20 апреля. Новое мобильное приложение будет называться Facebook Gaming.
Facebook Gaming - это платформа для запуска других казуальных игр, отчасти тех, которые были разработаны самой командой разработчиков Facebook. Но это - только часть общей стратегии развития Facebook Gaming.
Если же говорить в общем, Facebook Gaming планируется развиваться как новая платформа для игрового видеостриминга на мобильных устройствах. Своими соперниками Facebook называет платформы Amazon Twitch, Microsoft Mixer и YouTube Gaming.
На что будет похож Facebook Gaming? Пока ответа нет, он появится сегодня поздней. Многие считают, что скорей всего Facebook будет похож отчасти на YouTube Gaming. Но главным соперником Facebook видит для себя соперничество с лидером рынка - Amazon Twitch.
Facebook Gaming позволит запускать видеоигры на мобильных устройствах через бесшовную потоковую передачу. Участие в Facebook Gaming не будет требовать сложной предварительной настройки, как это принято, например, для играх с настольного компьютера.
При запуске можно будет сразу предложить друзьям подключиться к общему игровому стриму и поиграть вместе. Поскольку все уже имеют аккаунты в Facebook, нет необходимости в дополнительной регистрации.
Facebook «удачно» подобрала момент для запуска новой службы. Сейчас, в разгар пандемии COVID-19, многие вынуждены находиться дома и скучать. Новый игровой сервис может «рвануть вверх».
В Facebook уже сообщили, что запуск Facebook Gaming произойдет сначала для платформы Android, а только потом появится версия для iOS. В Facebook Gaming не будет рекламы (по крайней мере на данный момент ее нет).
Update. Запуск сервиса состоялся, но пока только в США. Когда новый сервис «приедет» в Россию, пока неясно.
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