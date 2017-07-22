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Процессоры Intel Core i9/i7/i5 Comet Lake-S для настольных ПК протестировали в Geekbench

20 апреля 2020, 20:40



Стали известны результаты сравнительных тестов новых процессоров Intel 10-го поколения Comet Lake-S для настольных ПК.


Intel Comet Lake-S


В тесте приняли участие 8-ядерный процессор Core i7-10700K и 6-ядерный Core i5-10600K. Их соперниками выступили 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3800X и 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 3600X. Эти модели доступны на рынке уже несколько месяцев и пользуются заслуженных признанием за свою высокую производительность.

Результаты сравнительных тестов были опубликованы на портале NotebookCheck пользователей TUM_APISAK.

Он предоставил данные прогона на тесте Geekbench для трех новых моделей процессоров Intel: Core i7-10700K, Core i5-10600K и Core i5-10600KF. Модель KF отличается от Модели K (Core i5-10600K) тем, что у нее отключен iGPU.





Ниже приведены итоговые результаты, которые помогают оценить реальные возможности процессоров:

Тесты Geekbench v4 для одноядерных операций:

Intel Core i9-10900KF - 6287 баллов
Intel Core i7-10700K - 6018 баллов
Intel Core i5-10600K - 6081 баллов
Intel Core i5-10600KF - 6070 баллов
AMD Ryzen 7 3800X - ~ 5800 баллов
AMD Ryzen 7 3700X - ~ 5700 баллов
AMD Ryzen 5 3600X - ~ 5700 баллов
AMD Ryzen 5 3600 - ~ 5500 баллов

Тесты Geekbench v4 для многоядерных процессоров:

Intel Core i9-10900KF - 39,103 балла
AMD Ryzen 7 3800X - ~ 35 000 баллов
Intel Core i7-10700K - 34,221 балла
AMD Ryzen 7 3700X - ~ 34 000 баллов
Intel Core i5-10600K - 28 673 балла
Intel Core i5-10600KF - 28 541 баллов
AMD Ryzen 5 3600X - ~ 28 400 баллов
AMD Ryzen 5 3600 - ~ 27 600 баллов

Для одноядерных прогонов абсолютно очевидно, что новые процессоры Intel 10-го поколения для настольных ПК заметно опережают своих конкурентов от AMD. Это объясняется достаточно просто: процессоры Intel позволяют использовать на разгонных операциях более высокие тактовые частоты - они не только доходят до 5 ГГц, но даже и превосходят этот барьер. Предоставить аналогичные возможности процессор AMD Ryzen 3X00 не может.

В то же время такая повышенная тактовая частота выбрана Intel не случайно. Она необходима для равной конкуренции с процессорами AMD Ryzen 3-го поколения в силу более развитой логики межпроцессных взаимодействий (IPC), где бесспорное лидерство AMD над Intel наблюдается еще с Zen 2. Поэтому на тестах, требующих многоядерных операции, процессоры AMD Ryzen напрямую конкурируют с 10-м поколением процессоров Intel Core, несмотря на более низкие частоты ее ядер.

Итоги:

Отличительные особенности процессоров Intel 10-го поколения для настольных ПК:

- Более высокая производительность на однопоточных операциях
- Более высокие тактовые частоты
- Повышенные возможности разгона
- Поддержка Solid Memory
- Требуют использования кулера в тех режимах, где процессоры AMD могут без них обходиться

Процессоры AMD 3-го поколения Ryzen для настольных ПК:

- Более высокая производительность на многопоточных операциях
- Больше ядер / потоков / кеша
- 7 нм архитектура
- Большие возможности без дополнительных улучшений
- По производительности на однопоточных операциях они практически не уступают Intel
- Значительно ниже энергопотребление

Результаты тестов

10 ядерный Intel Core i9-10900KF:
16 Мбайт общей кэш-памяти
базовая/разгонная тактовая частота - 3,8 / 5,24 ГГц
Цена - около 350-400 долл.

Данные по игровому процессору Intel Core i9-10900KF были получены ранее и приведены здесь для сравнения с результатами для новых процессоров. 10-ядерный Intel Core i9-10900KF появился в марте 2020 года. Он предназначен для настольных игровых систем класса High End. Это видно по его цене и производительности.

Производительность расчетных операций по тесту Geekbench для одного ядра - 6287, для всех 10 ядер - 39103.

Intel Core i9-10900KF


8 ядерный Intel Core i7-10700K:
16 Мбайт общей кэш-памяти
TDP 125 Вт
базовая/разгонная тактовая частота - 3,8 / 5,1 ГГц с Turbo Boost Max 3.0
Цена - около 350-400 долл.

Core i7-10700K


6 ядерный Intel Core i5-10600K :
12 Мбайт общей кэш-памяти
TDP 125 Вт
Базовая/разгонная тактовая частота 4,1 / 4,8 ГГц (одноядерный) и 4,5 ГГц (всеядерный).
Цена: от 220 до 270 долл.

Core i5-10600K


6 ядерный Intel Core i5-10600KF :
12 Мбайт общей кэш-памяти
TDP 125 Вт
Базовая/разгонная тактовая частота 4,1 / 4,8 ГГц (одноядерный) и 4,5 ГГц (всеядерный).
Цена: от 220 до 270 долл.

Core i5-10600KF




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