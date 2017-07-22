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Анонс OPPO A52: производительный смартфон с ёмким аккумулятором и неплохим звуком

20 апреля 2020, 23:16




OPPO сегодня представила новый смартфон OPPO A52. На борту гаджета 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. В левом верхнем углу есть отверстие для фронтальной камеры. Телефон также оснащен стереодинамиками, которые сертифицированы по стандарту Hi-Res и имеют поддержку Dirac.

Анонс OPPO A52


Под капотом чипсет Snapdragon 665, которого будет вполне достаточно для стандартного использования смартфона. На борту также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1.

Анонс OPPO A52


Основная камера представлены четырьмя датчиками - это 12-мегапиксельный основной датчик в паре с ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки с разрешением 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

Анонс OPPO A52


OPPO A52 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. На борту есть слот для microSD, 3,5-мм разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев.

Телефон будет продаваться лишь в конфигурации с 8 ГБ/128 ГБ памяти и обойдется покупателю в 226$ (17 000 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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