OPPO сегодня представила новый смартфон OPPO A52. На борту гаджета 6,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 20:9. В левом верхнем углу есть отверстие для фронтальной камеры. Телефон также оснащен стереодинамиками, которые сертифицированы по стандарту Hi-Res и имеют поддержку Dirac.
Под капотом чипсет Snapdragon 665, которого будет вполне достаточно для стандартного использования смартфона. На борту также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1.
Основная камера представлены четырьмя датчиками - это 12-мегапиксельный основной датчик в паре с ультра широкоугольным объективом на 8 мегапикселей, а также датчик макросъемки с разрешением 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей.
OPPO A52 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. На борту есть слот для microSD, 3,5-мм разъем для наушников и сканер отпечатков пальцев.
Телефон будет продаваться лишь в конфигурации с 8 ГБ/128 ГБ памяти и обойдется покупателю в 226$ (17 000 рублей).
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