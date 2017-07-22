Samsung перестала синхронизировать клавиатурный кэш между телефонами
20 апреля 2020, 23:37
До сих пор замена одного смартфона на другой при заранее включенной функции синхронизации данных выполнялась очень просто. После регистрации нового смартфона под прежним аккаунтом, все настройки и кэш сохраненных данных автоматически переходили на новый телефон и восстанавливались при его загрузке.
Как это относилось к клавиатуре?
Все ранее сохраненные предпочтения, обученный кэш достраиваемых слов, пары для автоматической замены, накопленные в течение нескольких лет, исправления для часто возникающих ошибок при вводе и прочие «хитрости», связанные с работой клавиатуры на смартфоне - все эти данные восстанавливались на новом телефоне.
Теперь все изменилось. Как сообщает издание SamMobile, Samsung прекратила синхронизировать данные клавиатуры через свой облачный сервис, начиная с 13 апреля. Все предсказания слов, сохраненные слова и сведения о языке отныне перестанут переноситься при замене одного устройства на другое.
Соответствующее уведомление от Samsung было разослано заранее. Согласно ему, еще 15 марта стало известно о предстоящих изменения. Реальные же изменения произошли только сейчас.
Выполненный шаг выглядит несколько необычно. Практически все остальные данные, например, кэш браузера и текстовые заметки - автоматически синхронизируется и дальше. Однако для кэша клавиатуры введен «карантин».
Если для пользователя отсутствие синхронизации клавиатурных данных является неприемлемым, он может загрузить клавиатурные приложения. Например, он может выбрать Gboard или SwiftKey. Некоторые из этих приложений имеют уникальные собственные функции, в том числе собственный механизм синхронизации. Это позволит обойти выбор, сделанный Samsung.
Те же, кто останется с выбором Samsung, будет вынужден при замене телефона начинать теперь все с нуля... Все, что было накоплено за несколько предыдущих лет в клавиатурных «архивах» будет утеряно.
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