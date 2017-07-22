Американская AMD решила обновить выпущенный несколько лет назад бюджетный процессор AMD Ryzen 3 1200, переведя его с 14-нм микроархитектуры Zen на 12-нм Zen+. Первые слухи об этой рокировке появились ещё в декабре прошлого года, а теперь обновлённый CPU можно увидеть и в магазинах.
Немецкие ритейлеры просят за Ryzen 3 1200 AF на 12-нм микроархитектуре Zen+ 54,73 евро (4 400 рублей), что не так уж и много за 4-ядерный процессор. Особенно, если учесть, что помимо его перевода на более современную архитектуру остальные характеристики процессора остались без изменений. Он по-прежнему работает на номинальной частоте 3,1 ГГц с увеличением до 3,4 ГГц в режиме ускорения и имеет заявленный TDP в 65 Вт.
Однако при прочих равных условиях AMD Ryzen 3 1200 AF должен демонстрировать немного более высокую производительность по сравнению с обычным Ryzen 3 1200. Кроме того, переход на более свежую микроархитектуру наверняка положительно сказался на энергопотреблении процессора и немного увеличил IPC. Выросла и частота поддерживаемой им памяти.
Как отличить AMD Ryzen 3 1200 AF от обычного Ryzen 3 1200? Оригинальный процессор имеет индекс модели YD1200BBM4KAEBOX, тогда как 12-нм модель можно определить по немного другому обозначению YD1200BBM4KAFBOX. А помимо этого боксовая версия процессора поставляется с кулером Wraith Stealth.
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