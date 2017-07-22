Samsung разработает датчик камеры с разрешением 600 мегапикселей
21 апреля 2020, 11:40
Samsung добилась огромного прогресса в разработке и производстве датчиков камеры для смартфонов. Компания была в числе первых, кто выпустил 64-мегапиксельный датчик камеры и первой, кто запустил 108-мегапиксельный датчик изображения.
Но, как утверждают в компании, на достигнутом Samsung останавливаться не собирается. Компания сообщила о скором старте проекта по разработке датчика камеры с разрешением 600 мегапикселей. Для сравнения, человеческий глаз может соответствовать разрешению в 500 мегапикселей.
При этом амбиции Samsung в отношении будущих датчиков камеры не ограничиваются разрешением 600 мегапикселей. Подразделение Systems LSI Business компании Samsung, которое занимается датчиками изображений, также стремится сделать сенсоры, которые могут регистрировать запахи и вкусы.
Помимо поставки датчиков изображения для смартфонов компания также планирует предоставить датчики камеры для других сценариев использования, включая автономные транспортные средства, беспилотные летательные аппараты и другие устройства IoT (Internet of Things).
В настоящее время в смартфонах используются датчики камеры с разрешением до 108 мегапикселей, но это скоро изменится. Samsung работает над 150-мегапиксельным датчиком с использованием технологии Nonacell и, как ожидается, он может быть выпущен уже в четвертом квартале 2020 года.
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