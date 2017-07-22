РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Слухи: Apple может освоить выпуск iPhone SE в Бразилии

21 апреля 2020, 12:45


Источником слухов стала фотография гаджета, размещенная на сайте магазина приложений Apple Store. Там на задней стороне корпуса устройства была размещена надпись, сообщающая о том, что смартфон был собран в Бразилии.

«Открытие» сделали журналисты бразильского издания iHelpBR. Они сообщили, что обнаруженный на бразильском сайте Apple новый iPhone SE, имел на на обратной стороне корпуса надпись «Industria Brasileira». Фактически это означает, что устройство было «сделано в Бразилии».

Industria Brasileira - Apple Brazil iPhone SE


В результате проведенного расследования появился отчет. Из него следует, что новые iPhone SE будут собираться в этом же регионе (Латинская Америка). Такой выбор поможет Apple, как считают эксперты, обойти американские законы об импорте, запрещающие компании закупать гаджеты из Китая. Это требование, в свою очередь, провоцирует рост их розничной стоимости.

Как отметили исследователи из iHelpBR, «Apple сама указывала, что iPhone SE 2020 будет собираться в Бразилии». Интригу усилило еще и то, что после публикации результатов исследования, снимки на сайте были заменены, и на новых фотография- «неожиданная» надпись уже отсутствовала.





Высказываются мнения, что Apple, возможно, планирует разместить заказы на сборку своих iPhone SE в Бразилии только для части устройств. Если это произойдет, компания сможет сократить свои выплаты за импорт для продаж в самой Бразилии. Попутно Apple сможет снизить свою зависимость от Китая, хотя экономия вряд ли будет значительной.

Бразильцев заинтересовал также вопрос, а сколько мог бы стоить iPhone SE, если бы его сборка велась в Бразилии. Они выяснили, что с учетом себестоимости производства и без учета отчисляемых пошлин, iPhone SE мог бы продаваться в Бразилии за $399. Сейчас он доступен для предварительного заказа по цене $700.

Учет пошлины в цене - это обычная практика для многих стран мира. Например, в Великобритании смартфон iPhone SE при его «нарицательной» цене в $399 продается за $523. Рост цены в Великобритании объясняется отчасти взиманием 20% налога на добавленную стоимость.

Впрочем, отмечают в iHelpBR, снижение цены из-за сборки в Бразилии не так велико. Скидка была бы значительной, если бы телефон не только собирался в стране, но здесь же происходил выпуск его комплектующих.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Анонс OPPO A52: производительный смартфон с ёмким аккумулятором и неплохим звуком
  • Примерные характеристики Realme X3 появились в базе TEENA
  • Vivo скоро представит смартфон с тройной камерой и мощным процессором
  • Анонс Oppo A12: бюджетный смартфон с молодёжным дизайном
  • В Китае всего за минуту распродали OnePlus 8 на 14 миллионов долларов

    • следующая новость
    SteelSeries анонсировала стилизованные под Cyberpunk 2077 игровые гарнитуры

    предыдущая новость
    Samsung разработает датчик камеры с разрешением 600 мегапикселей

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 апреля, 2020

    Huawei скоро представит новые беспроводные наушники

    Продажи дизайнерской клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro стартовали в 30 странах мира

    Xiaomi готовится выпустить смартфон 5G стоимостью 141 доллар

    Анонс OPPO A72: доступный смартфон с неплохой камерой и ёмким аккумулятором

    Facebook удаляет посты, связанные с организацией в США протестных акций против карантина

    AMD представила десктопные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X третьего поколения

    Eurocom выпустила переносной мобильный сервер Tornado F7 SE

    HyperX представила новые геймерские гарнитуры

    Canon EOS R5 будет снимать 4K со скоростью 120 кадров в секунду

    Анонс FSP Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum: блок питания для Intel NUC

    Слухи: в Samsung Galaxy Fold 2 появится поддержка пера S-Pen

    SteelSeries анонсировала стилизованные под Cyberpunk 2077 игровые гарнитуры

    Слухи: Apple может освоить выпуск iPhone SE в Бразилии

    Samsung разработает датчик камеры с разрешением 600 мегапикселей

    TSMC раскрыла детали разработки экспериментального 3 нм техпроцесса

    AMD перевела бюджетный Ryzen 3 1200 на более свежую микроархитектуру Zen+

    20 апреля, 2020

    Samsung перестала синхронизировать клавиатурный кэш между телефонами

    Анонс OPPO A52: производительный смартфон с ёмким аккумулятором и неплохим звуком

    Процессоры Intel Core i9/i7/i5 Comet Lake-S для настольных ПК протестировали в Geekbench

    Seagate анонсировала стилизованную под Cyberpunk 2077 серию накопителей для Xbox One

    ССЫЛКИ