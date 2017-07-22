Слухи: Apple может освоить выпуск iPhone SE в Бразилии
21 апреля 2020, 12:45
Источником слухов стала фотография гаджета, размещенная на сайте магазина приложений Apple Store. Там на задней стороне корпуса устройства была размещена надпись, сообщающая о том, что смартфон был собран в Бразилии.
«Открытие» сделали журналисты бразильского издания iHelpBR. Они сообщили, что обнаруженный на бразильском сайте Apple новый iPhone SE, имел на на обратной стороне корпуса надпись «Industria Brasileira». Фактически это означает, что устройство было «сделано в Бразилии».
В результате проведенного расследования появился отчет. Из него следует, что новые iPhone SE будут собираться в этом же регионе (Латинская Америка). Такой выбор поможет Apple, как считают эксперты, обойти американские законы об импорте, запрещающие компании закупать гаджеты из Китая. Это требование, в свою очередь, провоцирует рост их розничной стоимости.
Как отметили исследователи из iHelpBR, «Apple сама указывала, что iPhone SE 2020 будет собираться в Бразилии». Интригу усилило еще и то, что после публикации результатов исследования, снимки на сайте были заменены, и на новых фотография- «неожиданная» надпись уже отсутствовала.
Высказываются мнения, что Apple, возможно, планирует разместить заказы на сборку своих iPhone SE в Бразилии только для части устройств. Если это произойдет, компания сможет сократить свои выплаты за импорт для продаж в самой Бразилии. Попутно Apple сможет снизить свою зависимость от Китая, хотя экономия вряд ли будет значительной.
Бразильцев заинтересовал также вопрос, а сколько мог бы стоить iPhone SE, если бы его сборка велась в Бразилии. Они выяснили, что с учетом себестоимости производства и без учета отчисляемых пошлин, iPhone SE мог бы продаваться в Бразилии за $399. Сейчас он доступен для предварительного заказа по цене $700.
Учет пошлины в цене - это обычная практика для многих стран мира. Например, в Великобритании смартфон iPhone SE при его «нарицательной» цене в $399 продается за $523. Рост цены в Великобритании объясняется отчасти взиманием 20% налога на добавленную стоимость.
Впрочем, отмечают в iHelpBR, снижение цены из-за сборки в Бразилии не так велико. Скидка была бы значительной, если бы телефон не только собирался в стране, но здесь же происходил выпуск его комплектующих.
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