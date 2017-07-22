Компания SteelSeries анонсировала новую коллекцию гарнитур, вдохновленную миром Cyberpunk 2077. В качестве официального аудиопартнера Cyberpunk 2077, SteelSeries разработала новую коллекцию гарнитур в сотрудничестве с CD PROJEKT RED. Коллекция включает в себя Arctis 1 Wireless для Xbox Johnny Silverhand Edition, Arctis 1 Wireless Netrunner Edition и три новых пакета аксессуаров Arctis Pro.
Arctis 1 Wireless для Xbox - это беспроводная гарнитура 4 в 1, имеющая такое же подключение USB-C, как и Arctis 1 Wireless, но здесь имеется переключатель, который позволяет пользователям переключаться между Xbox One и другими USB-совместимыми платформами. Гарнитура использует проверенную беспроводную связь SteelSeries без потерь на частоте 2,4 ГГц для сверхнизкой задержки подключения на Xbox и ПК. На борту также высокопроизводительные драйверы, которые позволят ощутить всю полноту звуков любимой игры. Arctis 1 Wireless для Xbox Johnny Silverhand Edition будет доступна в ограниченном количестве за $ 109,99 (8400 руб.).
Другая гарнитура, получившая название Arctis 1 Wireless Netrunner Edition, оснащена приемником USB-C, который обеспечивает беспроводную связь без потерь на частоте 2,4 ГГц для подключения с ультранизкой задержкой на PS4, ПК, Nintendo Switch и устройствах на Android. Arctis 1 Wireless Netrunner Edition будет доступна в ограниченном количестве за ту же цену.
Помимо двух новых гарнитур, SteelSeries выпускает три пакета аксессуаров Cyberpunk 2077 для гарнитур Arctis Pro с дизайном, вдохновленным тремя крупнейшими корпорациями ночного города - Arasaka, Militech и Kang Tao. Пакеты оснащены оголовьем Cyberpunk 2077 ski-goggle и двумя новыми магнитными наушниками. Пакеты аксессуаров Cyberpunk 2077 Arctis Pro будут доступны в ограниченном числе за $34,99 (2700 руб.).
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