Слухи: в Samsung Galaxy Fold 2 появится поддержка пера S-Pen
21 апреля 2020, 13:52
В сети появилась новая информация о готовящемся к выпуску новом смартфоне Samsung со складным экраном Samsung Galaxy Fold 2. Ранее сообщалось, что он будет оснащаться подэкранной камерой, не мешающей отображать изображение без локальной обрезки по краю.
Хотя подобная технология, достигаемая за счет тонкого перфорирования стекла экрана, уже применяется на смартфонах Oppo и Xiaomi, у Samsung пока не было таких моделей. Поэтому многие ожидали, что новая технология наконец появится и у Samsung. Однако чуда, похоже, не произошло. Позднее Samsung отказалась от применения этой передовой технологии, сославшись на ее неготовность для использования в продуктах массовой серии.
Зато теперь ясно: спереди на гаджете будет установлена обычная фронтальная камера, как на модели Samsung Galaxy S20.
Но появившиеся слухи уже не ограничиваются только этой новостью. Как стало известно, диагональ экрана Galaxy Fold 2 составит 7,59 дюйм, разрешение увеличится до 2213x1689 пикселей. Это соответствует плотности пикселей 359ppi. Для сравнения, плотность пикселей у iPhone SE составляет 326 ppi, у бюджетного смартфона Samsung Galaxy A20 - 268 ppi. По данным некоторых источников, экран должен поддерживать максимальную частоту обновления 120 Гц.
Еще одна важная новость. Смартфон должен получить полную поддержку фирменного пера S Pen. Это позволит управлять смартфоном не только управлять тактильными действиями, но также и путем манипуляций с пером. Это намного точней и удобней. Особенно это нравится тем, чья работа связана с дизайном. Ведь для многих смартфон сегодня это - рабочий инструмент, а перо удобно для работы в том числе с офисными программами, презентациями.
Напомним, что есть пользователи, которые считают отсутствие пера у нынешнего поколения смартфонов большим недостатком. Они полагают, что рынок пока не оценил истинные достоинства пера. Вопрос только в том, как впишется S Pen в складной корпус?
Известно также, что Samsung собирается использовать так называемое ультратонкое стекло. Оно должно отличаться достаточной прочностью, чтобы хорошо работать при изгибе.
Еще одна положительная новость: полный размер внешнего экрана должен увеличиться с 4,6 до 6,23 дюйма, его разрешение составит 2267x819 пикселей, частота обновления внешнего экрана составит 60 Гц.
Цена и сроки выпуска нового гаджета Samsung Galaxy Fold 2 пока не названы. На текущий момент многое спутано из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Возникло множество проблем и отсрочек с выходом новых продуктов. Но в Samsung, кажется, все идет в соответствии с планами.
По некоторым недавним сообщениям можно предположить, что запуск Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 должен стояться в августе.
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