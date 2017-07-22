РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс FSP Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum: блок питания для Intel NUC

21 апреля 2020, 14:32


Мир меняется, как меняются и требования людей к современным технологиям. Теперь от ПК ждут не только высокой производительности, но и компактности и эстетичности, а еще лучше незаметности. Во многих домах или на личных рабочих местах тяжелые традиционные компьютеры постепенно заменяются небольшими мини-ПК.

Анонс FSP Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum


Intel недавно запустила новое поколение NUC, в котором ее аппаратное оборудование, такое как процессоры и видеокарты были значительно модернизированы. Однако, несмотря на легкость и компактность, в целом, потребность в мощном электропитании никто не отменял, а значит современные блоки питания должны быть мощными и компактными одновременно.

Анонс FSP Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum


Компания FSP анонсировала блок питания Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum, спроектированный специально для компьютеров небольшого форм-фактора Intel NUC, относящихся к недавно образованному классу Compute Element.

Система охлаждения нового блока питания оснащена вентилятором с заявленным уровнем шума, не превышающим 40 дБ даже при полной нагрузке. Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum имеет спецификацию энергоэффективности 80 Plus Platinum, а его мощность 500 Вт.



Разработчики не забыли и о безопасности - блок оснащен защитой от перенапряжения и защитой от превышения нагрузки. Никакой информации о цене и дате выхода на рынок пока нет.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка".


Читайте также:

  • Анонс Abkoncore AL1000 SYNC: вместительный корпус из стали и закаленного стекла
  • SilentiumPC представила блоки питания с саморегулирующимся охлаждением
  • Анонс Sharkoon SHP Bronze: мощные блоки питания для любых ПК
  • Новые вентиляторы Thermaltake Riing Quad имеют четыре независимые зоны подсветки
  • Thermaltake выпустила кулеры TH ARGB Sync AIO для жидкостного охлаждения процессоров

    • следующая новость
    Canon EOS R5 будет снимать 4K со скоростью 120 кадров в секунду

    предыдущая новость
    Слухи: в Samsung Galaxy Fold 2 появится поддержка пера S-Pen

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 апреля, 2020

    Huawei скоро представит новые беспроводные наушники

    Продажи дизайнерской клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro стартовали в 30 странах мира

    Xiaomi готовится выпустить смартфон 5G стоимостью 141 доллар

    Анонс OPPO A72: доступный смартфон с неплохой камерой и ёмким аккумулятором

    Facebook удаляет посты, связанные с организацией в США протестных акций против карантина

    AMD представила десктопные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X третьего поколения

    Eurocom выпустила переносной мобильный сервер Tornado F7 SE

    HyperX представила новые геймерские гарнитуры

    Canon EOS R5 будет снимать 4K со скоростью 120 кадров в секунду

    Анонс FSP Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum: блок питания для Intel NUC

    Слухи: в Samsung Galaxy Fold 2 появится поддержка пера S-Pen

    SteelSeries анонсировала стилизованные под Cyberpunk 2077 игровые гарнитуры

    Слухи: Apple может освоить выпуск iPhone SE в Бразилии

    Samsung разработает датчик камеры с разрешением 600 мегапикселей

    TSMC раскрыла детали разработки экспериментального 3 нм техпроцесса

    AMD перевела бюджетный Ryzen 3 1200 на более свежую микроархитектуру Zen+

    20 апреля, 2020

    Samsung перестала синхронизировать клавиатурный кэш между телефонами

    Анонс OPPO A52: производительный смартфон с ёмким аккумулятором и неплохим звуком

    Процессоры Intel Core i9/i7/i5 Comet Lake-S для настольных ПК протестировали в Geekbench

    Seagate анонсировала стилизованную под Cyberpunk 2077 серию накопителей для Xbox One

    ССЫЛКИ