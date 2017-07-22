Анонс FSP Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum: блок питания для Intel NUC
21 апреля 2020, 14:32
Мир меняется, как меняются и требования людей к современным технологиям. Теперь от ПК ждут не только высокой производительности, но и компактности и эстетичности, а еще лучше незаметности. Во многих домах или на личных рабочих местах тяжелые традиционные компьютеры постепенно заменяются небольшими мини-ПК.
Intel недавно запустила новое поколение NUC, в котором ее аппаратное оборудование, такое как процессоры и видеокарты были значительно модернизированы. Однако, несмотря на легкость и компактность, в целом, потребность в мощном электропитании никто не отменял, а значит современные блоки питания должны быть мощными и компактными одновременно.
Компания FSP анонсировала блок питания Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum, спроектированный специально для компьютеров небольшого форм-фактора Intel NUC, относящихся к недавно образованному классу Compute Element.
Система охлаждения нового блока питания оснащена вентилятором с заявленным уровнем шума, не превышающим 40 дБ даже при полной нагрузке. Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum имеет спецификацию энергоэффективности 80 Plus Platinum, а его мощность 500 Вт.
Разработчики не забыли и о безопасности - блок оснащен защитой от перенапряжения и защитой от превышения нагрузки. Никакой информации о цене и дате выхода на рынок пока нет.
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