Canon решила немного развеять тишину вокруг своего имени и своих продуктов, раскрыв некоторые детали относительно будущей беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая была анонсирована еще в феврале.
Компания рассказала о некоторых ключевых возможностях будущей новинки, подчеркнув, что камера сможет снимать 4K видео со скоростью 120 кадров в секунду, используя полную ширину датчика. Кроме того, пользователь сможет снимать видео в формате 8K со скоростью до 30 кадров в секунду. При записи материалов 4K на внешние устройства поддерживается скорость не выше 60 кадров в секунду.
Отличный автофокус Canon будет работать во всех режимах записи видео 4K и 8K, что делает камеру отличным выбором для тех, кто любит снимать любительское или документальное кино высокого качества.
Компания также подтвердила, что новинка будет оснащена пятиосевой стабилизацией изображения, которая будет совместима со многими объективами RF и EF. Помимо этого, на борту будут двойной слот для карт CFexpress и SD UHS-II. Ранее упоминалось о наличии Wi-Fi, а также о скорости непрерывной фотосъемки равной 12 кадрам в секунду при использовании механического затвора и скорости 20 кадров в секунду в режиме электронного затвора.
Все это еще раз говорит о том, что Canon R5 сможет стать беззеркальной камерой, которая будет в разы опережать своих конкурентов в том, что касается качества съемки видео. Однако важным конкурентным преимущество на современных рынках является цена, и здесь еще остается множество вопросов.
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