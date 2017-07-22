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Canon EOS R5 будет снимать 4K со скоростью 120 кадров в секунду

21 апреля 2020, 15:23




Canon решила немного развеять тишину вокруг своего имени и своих продуктов, раскрыв некоторые детали относительно будущей беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая была анонсирована еще в феврале.

Canon EOS R5 будет снимать 4K со скоростью 120 кадров в секунду


Компания рассказала о некоторых ключевых возможностях будущей новинки, подчеркнув, что камера сможет снимать 4K видео со скоростью 120 кадров в секунду, используя полную ширину датчика. Кроме того, пользователь сможет снимать видео в формате 8K со скоростью до 30 кадров в секунду. При записи материалов 4K на внешние устройства поддерживается скорость не выше 60 кадров в секунду.

Отличный автофокус Canon будет работать во всех режимах записи видео 4K и 8K, что делает камеру отличным выбором для тех, кто любит снимать любительское или документальное кино высокого качества.

Canon EOS R5 будет снимать 4K со скоростью 120 кадров в секунду


Компания также подтвердила, что новинка будет оснащена пятиосевой стабилизацией изображения, которая будет совместима со многими объективами RF и EF. Помимо этого, на борту будут двойной слот для карт CFexpress и SD UHS-II. Ранее упоминалось о наличии Wi-Fi, а также о скорости непрерывной фотосъемки равной 12 кадрам в секунду при использовании механического затвора и скорости 20 кадров в секунду в режиме электронного затвора.

Все это еще раз говорит о том, что Canon R5 сможет стать беззеркальной камерой, которая будет в разы опережать своих конкурентов в том, что касается качества съемки видео. Однако важным конкурентным преимущество на современных рынках является цена, и здесь еще остается множество вопросов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 5 экшн-камер. Наши эксперты изучили множество недорогих экшн-камер и сегодня готовы представить вам несколько моделей, которые вас точно не разочаруют. Подробнее об этом читайте в статье ""5 экшн-камер: доступные альтернативы GoPro".

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