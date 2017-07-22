HyperX, игровое подразделение компании Kingston Technology, сегодня объявило о выпуске двух новых гарнитур в семействе HyperX Cloud Stinger. Модели получили название - HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 и HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1.
HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 и Cloud Stinger Core Wireless + 7.1 гарантируют качественный объемный звук для полного погружения в любимые игры. Это обеспечивается за счет наличия 40-мм драйверов направленного действия. Обе гарнитуры весят менее 245 грамм, используют регулируемые стальные ползунки, интуитивно понятный регулятор громкости на наушнике гарнитуры и поворотный микрофон с шумоподавлением.
Беспроводная версия HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1 обеспечивает надежное беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц. Диапазон работы этой гарнитуры 20 метров, а время автономной работы составляет 17 часов.
На игровые гарнитуры Cloud Stinger Core + 7.1 распространяется 2-летняя гарантия. HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 доступна за $59.99 (4600 руб.), а беспроводная модель обойдется в $79,99 (6000 руб.).
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