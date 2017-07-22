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HyperX представила новые геймерские гарнитуры

21 апреля 2020, 16:11


HyperX, игровое подразделение компании Kingston Technology, сегодня объявило о выпуске двух новых гарнитур в семействе HyperX Cloud Stinger. Модели получили название - HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 и HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1.

HyperX представила новые геймерские гарнитуры


HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 и Cloud Stinger Core Wireless + 7.1 гарантируют качественный объемный звук для полного погружения в любимые игры. Это обеспечивается за счет наличия 40-мм драйверов направленного действия. Обе гарнитуры весят менее 245 грамм, используют регулируемые стальные ползунки, интуитивно понятный регулятор громкости на наушнике гарнитуры и поворотный микрофон с шумоподавлением.




Беспроводная версия HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1 обеспечивает надежное беспроводное соединение на частоте 2,4 ГГц. Диапазон работы этой гарнитуры 20 метров, а время автономной работы составляет 17 часов.

На игровые гарнитуры Cloud Stinger Core + 7.1 распространяется 2-летняя гарантия. HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 доступна за $59.99 (4600 руб.), а беспроводная модель обойдется в $79,99 (6000 руб.).


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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