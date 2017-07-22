Eurocom выпустила переносной мобильный сервер Tornado F7 SE
21 апреля 2020, 16:31
Многие представляют себе сервер как непременную стойку с блейдами, ИБП и СХД, либо как отдельный шкаф напольного или настольного исполнения, достаточно крупный, чтобы его было невозможно спутать с настольным компьютером. Но канадский разработчик высокопроизводительных ноутбуков, компания Eurocom давно стремится опровергнуть это устоявшееся мнение.
Новая разработка Eurocom - мобильный сервер Eurocom Tornado F7 SE. Он оснащен 8-ядерным / 16-потоковым процессором Xeon, имеет 128 Гбайт оперативной памяти ECC и оснащен дисковым хранилищем емкостью до 28 Тбайт.
Сервер выглядит как обычный ноутбук. Его вес составляет всего 4 кг. По своему весу Tornado F7 SE намного меньше, чем традиционные серверы, монтируемые в стойку. Он идеально подходит для быстрой настройки и перемещения серверных сред, для решения других мобильных задач администратора серверов. Например, он может быть использован как единый сервер для быстрого переноса и развертывания сетевой конфигурации, обеспечивая его переносимость в любое время суток и в любом месте.
Несмотря на очень небольшие габариты, мобильный сервер имеет собственный внутренний ИБП. Благодаря батарейному блоку, сервер готов к работе сразу после установки.
Несмотря на скромные габариты, Eurocom Tornado F7 SE имеет вполне рабочее, усиленное шасси. Оно изготовлено из высококачественных материалов, защищающих важные компоненты внутри сервера от ударного воздействий. Сервер обеспечивает также отличное охлаждение, позволяя работать постоянно и без перебоев.
При разработке Tornado F7 SE создатели придерживались принципа «все в одном». Основу вычислительной системы составляет чипсет LGA1151. Она допускает установку процессоров Xeon и Intel i9. Для установки памяти имеется 4 слота SODIMM (с поддержкой ECC); максимальная емкость комплектации - до 128 Гбайт ОЗУ DDR4.
Хранилище сервера может наращиваться до 28 Тбайт за счет установки до физических дисков;. три из них - HDD M.2 NVMe с емкостью каждого до 2 Тбайт, два других - 2,5-дюйм диски SATA3 емкостью до 8 Тбайт на диск.
Остальные характеристики сервера Eurocom Tornado F7 SE:
ОС: VMWare, Microsoft Server 2016, Microsoft Server 2016 Data Center Edition, Windows 10 и Linux
Сеть: 1GbE Intel RJ-45 Vpro; доступно подключение второго сетевого адаптера через док-станцию Thunderbolt 3.0;
Безопасность: SmartCard Reader, TPM 2.0, BIOS Disk Encryption, замок безопасности, сканер отпечатков пальцев; имеется дополнительный комплект средств «против взлома», позволяющие защитить от снятия веб-камеры, отключения микрофона и прекращения работы WLAN;
Порты: 1x Thunderbolt 3.0; 5x USB 3.1; Мини-дисплей; HDMI 2.0; Микрофонный вход; Выход для наушников S / PDIF; Линейный вход, линейный выход
Шасси: сверхмощный, механический дизайн благодаря комбинации алюминиевого сплава и смол немецкого производства.
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