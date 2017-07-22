AMD представила десктопные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X третьего поколения
21 апреля 2020, 17:24
Компания AMD объявила о расширении своей линейки процессоров AMD Ryzen третьего поколения для настольных ПК, пополнив ее новыми моделями: процессорами AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X. Обе модели могут использоваться с чипсетом AMD B550 на базе сокета AM4. На момент анонса в разработке уже находится свыше 60 дизайнов материнских плат, что позволит уже в июне приобрести их в розничных сетях для строительства реальных настольных систем.
Новые настольные процессоры Ryzen 3 наделены всеми преимуществами лучших технологий AMD. Она славится высокой производительностью и наилучшими характеристиками. Особых похвал заслуживает технология многопоточности (SMT), которая позволяет серьезно опережать по производительности аналогичные решения от Intel.
Большой интерес к новым моделям должна привлечь революционная базовая архитектура «Zen 2». Она должна заинтересовать как бизнес-пользователей, так и взыскательных геймеров и создателей контента.
При анонсе также были отмечены чипсет AMD B550, который при использовании настольных процессоров Ryzen 3 позволяет нарастить вдвое количество потоков, а также поднять в два раза пропускную способность. В самом ближайшем будущем ожидается выпуск совместимых материнских плат, которые сейчас находятся в разработке.
AMD сегодня уже не отделяет бизнес-пользователей и геймеров, как раньше. С ее точки зрения оба класса пользователей нуждаются в высокопроизводительных вычислениях. «Игры и приложения становятся более требовательными, и поэтому пользователям нужно от ПК всё больше, - отметил при анонсе Саид Мошкелани, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских вычислительных решений. - Компания AMD на порядок увеличила производительность, удвоив количество обрабатывающих потоков процессоров Ryzen 3, чтобы вывести игровой процесс и производительность в режиме многозадачности на новый уровень».
Новые процессоры AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X используют кэш-память объемом 18 Мб. Это позволяет существенно снизить задержки при обращении к памяти. На практике это выражается в более плавном и быстром игровом процессе при высокой частоте кадров в играх с высокой загрузкой процессора.
По оценкам вендора, процессор AMD Ryzen 3 3100 способен поднять производительность в играх до 20% по сравнению с конкурентными решениями и до 75% при создании контента по сравнению с конкурентными решениями.
Ожидается, что процессоры AMD Ryzen 3 3100 и AMD Ryzen 3 3300X будут доступны в ведущих розничных сетях и онлайн-магазинах по всему миру с мая 2020 года. По неподтвержденным данным, их цена составит $120 и $99, соответственно.
Материнские платы с чипсетом AMD B550 поступят в продажу с 16 июня 2020 года. Первыми на рынке ожидаются решения от ASRock, ASUS, Biostar, Colourful, GIGABYTE и MSI.
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