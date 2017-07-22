РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Facebook удаляет посты, связанные с организацией в США протестных акций против карантина

21 апреля 2020, 19:27


Как сообщает Engadget, Facebook провел консультации с руководством ряда штатов США по вопросам, связанным с публикацией постов на Facebook по проведению акций протеста против установленных карантинных мер. Причиной запрета называется нарушение правил, установленных руководством штатов, по дистанцированию между людьми.


протестные акции против карантина


Уже известно, после завершения консультаций Facebook пошел на крайние меры и удалил посты, связанные с организацией антикарантинных акций протеста в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске, сообщил репортер CNN Дони О'Салливан.





Сообщается, что аналогичные консультации сейчас проводятся между Facebook и руководством штатов Нью-Йорк, Висконсин, Огайо и Пенсильвания. Цель переговоров - определиться с теми же нормами, по которым можно отнести к нарушению правил социального дистанцирования в названных штатах при проведении антикарантинных акций протеста.

CNN


«Если правительство не запрещает проведение подобных мероприятия, то мы разрешаем его подготовку через Facebook. По этой же причине, если мероприятия не получили одобрения со стороны правительства штата с точки зрения допустимости по дистанцированию между людьми, то его организация не допускается и на Facebook», - заявил корреспондент CNN Engadget.

Отмечается, что Facebook удаляет только те сообщения, которые создаются с помощью специального инструмента Events («События»). Если информация по мероприятиям, формально требующим пресечения, появляется в обычных постах или группах, то такие посты не удаляются, сообщает CNN.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung перестала синхронизировать клавиатурный кэш между телефонами
  • Слухи: MIUI 12 будет анонсирована в конце апреля и получит сертификацию TUV Rheinland
  • Facebook добавил седьмой значок эмоций, выражающий искреннюю заботу
  • Пользователи узнали о новых функциях мобильной ОС MIUI 12 компании Xiaomi
  • Трамп выступил против инициативы Apple-Google совместно бороться с коронавирусом

    • следующая новость
    Анонс OPPO A72: доступный смартфон с неплохой камерой и ёмким аккумулятором

    предыдущая новость
    AMD представила десктопные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X третьего поколения

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows Лучшие бюджетные ноутбуки Главные новости за неделю Лучший процессорный кулер Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    21 апреля, 2020

    Huawei скоро представит новые беспроводные наушники

    Продажи дизайнерской клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro стартовали в 30 странах мира

    Xiaomi готовится выпустить смартфон 5G стоимостью 141 доллар

    Анонс OPPO A72: доступный смартфон с неплохой камерой и ёмким аккумулятором

    Facebook удаляет посты, связанные с организацией в США протестных акций против карантина

    AMD представила десктопные процессоры AMD Ryzen 3 3100 и 3300X третьего поколения

    Eurocom выпустила переносной мобильный сервер Tornado F7 SE

    HyperX представила новые геймерские гарнитуры

    Canon EOS R5 будет снимать 4K со скоростью 120 кадров в секунду

    Анонс FSP Flex ATX 500 W 80 Plus Platinum: блок питания для Intel NUC

    Слухи: в Samsung Galaxy Fold 2 появится поддержка пера S-Pen

    SteelSeries анонсировала стилизованные под Cyberpunk 2077 игровые гарнитуры

    Слухи: Apple может освоить выпуск iPhone SE в Бразилии

    Samsung разработает датчик камеры с разрешением 600 мегапикселей

    TSMC раскрыла детали разработки экспериментального 3 нм техпроцесса

    AMD перевела бюджетный Ryzen 3 1200 на более свежую микроархитектуру Zen+

    20 апреля, 2020

    Samsung перестала синхронизировать клавиатурный кэш между телефонами

    Анонс OPPO A52: производительный смартфон с ёмким аккумулятором и неплохим звуком

    Процессоры Intel Core i9/i7/i5 Comet Lake-S для настольных ПК протестировали в Geekbench

    Seagate анонсировала стилизованную под Cyberpunk 2077 серию накопителей для Xbox One

    ССЫЛКИ