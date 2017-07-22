Facebook удаляет посты, связанные с организацией в США протестных акций против карантина
21 апреля 2020, 19:27
Как сообщает Engadget, Facebook провел консультации с руководством ряда штатов США по вопросам, связанным с публикацией постов на Facebook по проведению акций протеста против установленных карантинных мер. Причиной запрета называется нарушение правил, установленных руководством штатов, по дистанцированию между людьми.
Уже известно, после завершения консультаций Facebook пошел на крайние меры и удалил посты, связанные с организацией антикарантинных акций протеста в Калифорнии, Нью-Джерси и Небраске, сообщил репортер CNN Дони О'Салливан.
Сообщается, что аналогичные консультации сейчас проводятся между Facebook и руководством штатов Нью-Йорк, Висконсин, Огайо и Пенсильвания. Цель переговоров - определиться с теми же нормами, по которым можно отнести к нарушению правил социального дистанцирования в названных штатах при проведении антикарантинных акций протеста.
«Если правительство не запрещает проведение подобных мероприятия, то мы разрешаем его подготовку через Facebook. По этой же причине, если мероприятия не получили одобрения со стороны правительства штата с точки зрения допустимости по дистанцированию между людьми, то его организация не допускается и на Facebook», - заявил корреспондент CNN Engadget.
Отмечается, что Facebook удаляет только те сообщения, которые создаются с помощью специального инструмента Events («События»). Если информация по мероприятиям, формально требующим пресечения, появляется в обычных постах или группах, то такие посты не удаляются, сообщает CNN.
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