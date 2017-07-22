OPPO вот уже второй день анонсирует новинки. Накануне был представлен OPPO A52, а сегодня настала очередь OPPO A72. Эти смартфоны очень схожи по своим характеристикам, однако различия все же есть.
Как и OPPO A52 эта модель оснащена 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Под капотом также чипсет Snapdragon 665 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Встроенная память представлена 64 ГБ, в то время как на A52 - 128 ГБ. Есть слот microSD.
Камера, как и у А52 состоит из четырех датчиков, но они отличаются. На OPPO A72 камера представлена 48-мегапиксельным сенсором в компании с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также 2-мегапиксельным датчиком макросъемки и датчиком глубины на 2 мегапикселя.
Кроме того, OPPO A72 оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и разъемом 3,5 мм. На борту аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. В отличие от A52 цена на этот смартфон названа не была, но думается, что она не сильно будет отличаться от ценника на OPPO A52, который стоит 226$ (17 000 рублей).
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