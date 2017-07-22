Xiaomi является одним из самых ярых поклонников технологии 5G и уже выпустила несколько смартфонов с поддержкой связи пятого поколения. Первым стал Mi Mix 3 5G, поступивший в продажу в мае 2019 за 650$ (50 000 руб.). Затем был анонсирован Mi 9 Pro 5G стоивший уже 523$ (40 000 руб.). Следующий 5G-телефон от Xiaomi вышел в январе 2020 и его цена составила 283$ (22 000 руб.).
Теперь же, согласно некоторым утечкам, стало известно, что Xiaomi работает над 5G-смартфоном стоимость которого составит около 141$ (11 000 руб.), что будет самым доступным предложением на рынке.
Согласно утечке, в ближайшее время Xiaomi выпустит на рынок несколько смартфонов 5G - это Redmi K30i и Redmi Note 9 5G, а уже вслед за ними на рынке появится тот самый, неизвестный пока, бюджетник с поддержкой связи пятого поколения.
Стоит отметить, что еще в ноябре 2019 года основатель компании Лей Цзюнь говорил о том, что недорогие смартфоны 5G станут реальностью к 2021 году. Теперь же при удачном стечении обстоятельств, его предсказания могут сбыться гораздо раньше.
Сегодня также стало известно, что с момента запуска серии Mi 10 в Китае, компания уже продала более миллиона единиц этой серии. Похоже, что даже во время пандемии коронавируса покупательский спрос в Китае остается на высоком уровне, как и интерес пользователей к устройствам Xiaomi.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".