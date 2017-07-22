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Продажи дизайнерской клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro стартовали в 30 странах мира

21 апреля 2020, 22:20



Месяц назад Apple показала свой планшет iPad Pro вместе с новым аксессуаром - дизайнерской клавиатурой Magic Keyboard. В эти дни клавиатура поступила в продажу более чем в 30 странах мира. Параллельно Apple запустила проводит сейчас широкую рекламную компанию в поддержку продаж своего нового аксессуара.

Как и многие другие продукты Apple, цена на аксессуар безумно высока. Модель Magic Keyboard для iPad Pro, предназначенная для работы с 11-дюйм iPad Pro, обойдется в 299 долл., модель для 12,9-дюйм iPad Pro - 349 долл. Сам 11-дюйм iPad Pro стоит 799 долл.

Но как и большинство продуктов Apple, новую клавиатуру отличает отличный дизайн. Магнитная клавиатура удерживает iPad Pro с помощью магнитной подставки. дизайн Magic Keyboard для iPad Pro отличается изогнутостью линий и приятен с эстетической точки зрения.

Magic Keyboard для iPad Pro


Инженеры отмечают в конструкции уникальные консольные петли. Они позволяют плавно регулировать угол наклона, изменяя его до 130⁰.

Конструкция Magic Keyboard позволяет применять полноразмерную клавиатуру с подсветкой. По мнению разработчиков, этот механизм обеспечивает наилучший опыт печати на iPad.





Зарядка Magic Keyboard осуществляется через порт USB-C. Благодаря этому, высвобождается порт USB-C на iPad Pro, который может использоваться вместе с аксессуарами, включая внешние накопители и дисплеи.

Magic Keyboard для iPad Pro


Навигация и настройки на Magic Keyboard выполняются через сенсорную трекпад Click-Anywhere.



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