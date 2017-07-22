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Huawei скоро представит новые беспроводные наушники

21 апреля 2020, 23:06





Huawei скоро анонсирует новую пару беспроводных наушников под названием Huawei Freebuds 3i, которые могут быть представлены совместно со смартфонами серией Nova 7. Сегодня в сети появилась утечка, касающаяся этих наушников.

Huawei скоро представит новые беспроводные наушники


Huawei FreeBuds 3i получат дизайн отличный от FreeBuds 3. Наушники будут иметь силиконовые наконечники и и другой дизайн зарядного чехла. Кстати сам чехол не будет поддерживать беспроводную зарядку, а емкость его батареи составит 410 мАч. Емкость аккумуляторов в самих наушниках будет 37 мАч, а время автономной работы составит 3,5 часа.

Huawei скоро представит новые беспроводные наушники


Наушники также имеют специальный чип Bluetooth с поддержкой быстрого сопряжения с телефонами, работающими под управлением EMUI 10. Чтобы полностью зарядить FreeBuds 3i понадобиться около часа, а зарядного чехла хватит на три полных заряда самих наушников. Наушники весят 5,5 граммов, а вес зарядного чехла - 51 грамм.

Huawei скоро представит новые беспроводные наушники


Что примечательно, говорят, что эти наушники будут стоить дешевле, чем Huawei FreeBuds 3.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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