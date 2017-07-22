Huawei скоро анонсирует новую пару беспроводных наушников под названием Huawei Freebuds 3i, которые могут быть представлены совместно со смартфонами серией Nova 7. Сегодня в сети появилась утечка, касающаяся этих наушников.
Huawei FreeBuds 3i получат дизайн отличный от FreeBuds 3. Наушники будут иметь силиконовые наконечники и и другой дизайн зарядного чехла. Кстати сам чехол не будет поддерживать беспроводную зарядку, а емкость его батареи составит 410 мАч. Емкость аккумуляторов в самих наушниках будет 37 мАч, а время автономной работы составит 3,5 часа.
Наушники также имеют специальный чип Bluetooth с поддержкой быстрого сопряжения с телефонами, работающими под управлением EMUI 10. Чтобы полностью зарядить FreeBuds 3i понадобиться около часа, а зарядного чехла хватит на три полных заряда самих наушников. Наушники весят 5,5 граммов, а вес зарядного чехла - 51 грамм.
Что примечательно, говорят, что эти наушники будут стоить дешевле, чем Huawei FreeBuds 3.
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