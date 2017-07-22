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Франция попросила Apple отключить защиту iOS для борьбы с COVID, но Apple пошла своим путем

22 апреля 2020, 09:09



Отсутствие действенных лекарственных методов борьбы с коронавирусом заставило страны искать альтернативные решения. Многие из них выбрали цифровое направление. Один из таких проектов связан с запуском приложения, которое должно помочь в отслеживании больных COVID и смягчить смягчения последствия от широкого распространения вируса.

Франция, как одна из наиболее пострадавших стран, инициировала разработку собственного приложения для отслеживания контактов с целью отслеживания распространения болезни. Однако на пути ее реализации возникла непредвиденная проблема: строгие меры безопасности Apple, которые ограничивают возможность использования созданного приложения на устройствах iOS, не дают французскому приложению реализовать возложенную задачу.


French Digital Minister Cedric O.

Министр Франции по цифровизации Седрик О.


Логика работы французской программы предусматривает передачу данных через Bluetooth с устройства iOS. Соответствующее приложение должно запускаться в фоновом режиме, но этого не происходит из-за ограничений защиты на iOS в отношении разрешений доступа к пользовательским данным. В результате смартфон на iOS не позволяет программе отслеживать контакты, лишая ее эффективности.





Как сообщает Bloomberg, запуск французской нац.программы намечен на 11 мая. Франция обратилась к Apple с просьбой сделать исключение и «отключить» протокол безопасности, чтобы приложение для отслеживания распространения коронавируса смогло заработать.

«Мы просим Apple устранить технические препятствия, чтобы позволить нам разработать суверенное европейское решение в области здравоохранения. Все данные будут поступать только в нашу систему здравоохранения», - заявил в интервью французский министр цифровизации Седрик О.

Apple пошла иным путем...

В настоящее время переговоры с Apple видятся для многих бесперспективными. В то же время Apple отметила в ответах Bloomberg, что в настоящее время она сама создает собственную систему для отслеживания контактов. Разработка ведется совместно и в тесном сотрудничестве с Google, который делает аналогичное приложение для Android.

Разработка этой совместной программы Apple-Google началась в апреле. Известно, что это будет кроссплатформное решение, которое автоматизирует процесс отслеживания контактов через Bluetooth. Программа будет отслеживать содержимое локальных баз данных, анонимных идентификаторов устройств и других элементов, попадающих в поле зрения каждого смартфона.

Было также отмечено, что эта совместная программа Apple и Google будет отслеживать контакты, чтобы помочь отследить распространение заболевания. Программа будет сохранять историю о том, с кем инфицированный человек вступал в контакт в течение установленного периода времени (14 дней). Если участник системы opt-in позднее получит положительный результат на вирус, его данные и список последних контактов будут загружены на центральный сервер.

После этого телефоны других пользователей будут периодически загружать обезличенные данные о предыдущих контактах всех инфицированных пользователей через широковещательную трансляцию данных. В случае выявления совпадений с любым из заболевших, пользователь получит предупреждение со ссылками на важную медицинскую информацию.

Apple и Google планируют выпустить API для разработчика уже на «первом этапе» запуска. На первых порах API будет доступен только для организаций общественного здравоохранения. Предположительно, такую возможность получат и организации здравоохранения во Франции.

Французский парламент планирует обсудить будущее своего приложения для отслеживания контактов 28 апреля.



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